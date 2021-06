Social 08-06-2021

Desde el 3 al 20 de junio Autoridades anuncian nuevos plazos para postular al Subsidio Protege



Beneficio de la línea Subsidio al Empleo de SENCE incentiva el trabajo de trabajadores /as que tienen al cuidado niños menores a dos años.



Una nueva ventana de postulación se abrió para acceder al Subsidio Protege que va desde el 03 al 20 de junio, anunciaron autoridades regionales encabezadas por el Intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto.

En esta ocasión, junto a la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ana Paola Ponce; la directora regional de SENCE Maule, Alejandra Harrison y el dueño de la empresa Aliagro, Carlos Aliaga, entregaron detalles del beneficio que fomenta la empleabilidad de trabajadoras/es (dependientes e independientes) con hijos de hasta 2 años a cargo, y que no tengan garantizado el derecho a sala cuna por parte de su empleador, es decir, que trabajadoras/res que laboren en empresas en que existan menos de 20 mujeres.

La máxima autoridad regional señaló que “esta es una muy buena noticia que fue anunciada hace unos días, donde también queremos ayudar a las madres que lo han pasado tan mal y que tienen muchos problemas de donde dejar a sus hijos, por lo tanto, este subsidio Protege que tiene un plazo de hasta seis meses de $200.000 mil mensuales, es una tremenda ayuda. Sabemos que no soluciona todos los problemas que hemos vivido frente a la pandemia, pero viene a impulsar y a ayudar para darle una mayor tranquilidad a las madres que trabajan y que muchas veces son el sustento familiar, por lo tanto, la invitación es hasta el 20 de junio a que ingresen a la plataforma www.subsidioalempleo.cl para poder ser beneficiarias de esta ayuda del Gobierno. También destacar a Aliagro, una empresa regional que ayuda mucho y tiene a cerca de 50 personas trabajando y que tiene a tres personas que trabajan acá y que han sido beneficiadas con el Subsidio al Empleo”.

El beneficio se concreta en la entrega de $200 mil pesos mensuales -depositados directamente al trabajador/a un mes después de otorgado el subsidio- y permitirá a las madres trabajadoras retomar sus labores dejando a sus hijos al cuidado de personas capacitadas para ello, por ejemplo, en las salas cunas o con una persona que se haga cargo del cuidado del menor. Posteriormente se realizarán pagos mensuales para el cuidado de sus hijos/as menores de dos años.

La extensión del Subsidio Protege es de 3 meses desde la fecha de su concesión, los que serán prorrogables mensualmente hasta por 6 meses, siempre que se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, y en la medida en que la condición sanitaria producto de la pandemia del COVID-19 lo justifique.