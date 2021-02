Política 16-02-2021

Desde el Gobierno y la diplomacia destacan lazos de Menem con Chile durante su mandato





A los 90 años de edad, falleció Carlos Saúl Menem, quien fuera el presidente de Argentina entre los años 1989 y 1999, cargo al que llegó tras dos periodos consecutivos y donde su nombre había sido reconocido tras ejercer desde 1973 a 1989 como gobernador de la provincia de La Rioja.

Sobre su relación con Chile, Menem fue considerado por Alywin en su momento y Frei como un buen amigo de Chile, un Presidente que buscó estrechar lazos e incentivar la inversión conjunta. Incluso sus viajes relámpagos a Chile.

De hecho, el jingle de Carlos Menem de julio de 1995 aludió a nuestro país sobre la paz real con Chile y el gasoducto GasAndes.

Lo mismo hizo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, afirmando que Menem “marcó la década de los 90” y fue “un buen amigo de Chile”. Un concepto que también repiten otros ex agentes diplomáticos del país.

El senador socialista y ex canciller entre 1994 y 1999, José Miguel Insulza, recalcó la voluntad que tuvo el fallecido ex mandatario para estrechar lazos entre Chile y Argentina.

En tanto, el militante del PPD Jorge Tarud, quien compartió con el mandatario argentino mientras fue embajador de Chile en Arabia Saudita durante la década de 1990, destacó la estrecha relación de Menem con nuestro país, durante su mandato.

La Cancillería también expresó formalmente sus condolencias, destacando a la gestión de Menem por el acercamiento que logró entre Chile y Argentina, algo que permitió “resolver materias pendientes” y “sentar las bases” para múltiples proyectos bilaterales.

El vínculo de Carlos Menem con Chile se afianzó aún más cuando contrajo matrimonio con la ex mis universo y conductora de televisión Cecilia Bolocco, madre de su hijo Máximo. Contactada por Bio Bio La Radio, Cecilia lamentó “con profundo pesar” la noticia, agradeciendo sobre todo que Menem se haya despedido en paz y a solas de su hijo, lo que ocurrió la semana pasada.