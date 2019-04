Crónica 30-04-2019

Desde el Maule colaboran en investigación mundial para combatir el cáncer de vesícula

La Universidad Católica del Maule colaborará con este importante estudio financiado por la Unión Europea y que se desarrolla en Chile, Perú Bolivia, Argentina, Alemania, Francia, Reino Unido y Noruega.

En su etapa de planificación para pronto poner en curso su desarrollo se encuentra una investigación científica de carácter mundial que busca determinar cómo prevenir el cáncer a la vesícula biliar, estudio financiado por la Unión Europea a través de programa Horizonte 2020 - principal instrumento de aquella organización para fomentar actividades de investigación y desarrollo- en el cual está contemplada la colaboración de la Universidad Católica del Maule (UCM).

El Dr. Justo Lorenzo Bermejo, académico de la Universidad de Heidelberg en Alemania, independiente que está por firmarse la oficialización del proyecto, ya trabaja con la UCM en lo que será esta investigación que permitirá dar continuidad a lo que él junto a la casa de estudios vienen trabajando juntos por 4 años.

“Tiene como fin fundamental prevenir el cáncer de vesícula biliar y para eso participan en este proyecto diferentes países (Chile, Perú Bolivia, Argentina, Alemania, Francia, Reino Unido y Noruega)”, comenzó detallando.

RIESGO Y MUESTRAS

En Chile por ejemplo, comentó el investigador, habrán tres centros de reclutamiento de pacientes con cáncer de vesícula biliar o con litiasis, entre ellos el Hospital Regional de Talca, desde donde se entrevistarán desde una perspectiva sociodemográfica a los dos grupos de pacientes, para “Ver en qué factores de riesgos se diferencian y luego tomar muestras biológicas las que incluyen: sangre, saliva, suero, orina y heces, para medir los biomarcadores, buscando pequeños ácido ribonucleico (RNA) no codificantes, con la esperanza de que las personas que tienen cáncer, posean esos biomarcadores, mientras que las que no tienen cáncer no los presenten y así podríamos internarlos en el programa de prevención del cáncer de vesícula biliar”, explicó.

Sobre el rol que tendrá la Universidad Católica del Maule en este estudio, el académico de la Universidad de Heidelberg, relató que “La UCM es un centro de investigación que funcionará de forma independiente, siendo los responsables del reclutamiento en la zona. Además, se creará un biorepositorio, que obtendrá muestras durante cuatro años, ya que el proyecto dura seis en total, pero la idea es que estas muestras sirvan para estudios posteriores”, sostuvo, agregando que el proyecto contempla la formación de doctorandos, quienes después de trabajar en Chile, deben viajar por tres años a Alemania a finalizar sus estudios.

“Es un proyecto muy redondo, porque combina docencia, con investigación y capacitación de personal”, recalcó luego el Dr. Justo Lorenzo Bermejo.