Desde el Maule para Chile”: Ximena Rincón lanzó en Linares candidatura presidencial



Con un llamado a las regiones a cortar con el centralismo y acompañada de alcaldes, candidatos, militantes e independientes, la senadora por el Maule, Ximena Rincón, lanzó en Linares su candidatura para las primarias presidenciales del Partido Demócrata Cristiano, que se realizarán el 17 de enero próximo y que marcan el comienzo del proceso electoral para llegar a la primera magistratura del país.

“Esta es una candidatura que nace desde el Maule para Chile, porque la historia de nuestro país debe volver a escribirse con las provincias y por ello estamos convencidos que el 17 de enero las regiones van a votar por las regiones y que vamos a cortar con el centralismo que nos ahoga y nos asfixia”, dijo la parlamentaria en plena plaza de armas de Linares, junto a decenas de adherentes.

Añadió que Chile no resiste más concentración territorial, política, económica ni social, pues el país necesita más participación para lograr el desarrollo.

“Tenemos que dejar de marcar el paso. Hay talento en las regiones, tenemos hombres y mujeres que saben hacer su trabajo, que lo hacen bien, pero no tienen oportunidades. Necesitamos crear oportunidades para todos y para todas, necesitamos oportunidades para que puedan desarrollarse”, aseguró la legisladora.

En este sentido, recalcó que la ciudadanía está cansada de los lugares comunes y que espera que sus líderes dejen de darse vuelta y de una por todas luchen contra las inequidades que hacen la vida más difícil a millones de chilenos y chilenas.

Por esta razón, Ximena Rincón dijo que llegó el minuto de escribir una nueva historia, que revolucione el país desde la dignidad que reclama la ciudadanía en temas como educación, salud, infancia, barrios y seguridad ciudadana.

“Por eso elegimos el Maule Sur para hacer la primera actividad pública de campaña, porque a los que estamos acá no nos cuentan cuentos: sabemos que es posible hacer las cosas mejor, porque queremos que al país le vaya bien, no sólo a algunos”, concluyó.