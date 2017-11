Cultura 04-11-2017

Desde el medioambiente y la cultura: Alfredo Sfeir levanta una alternativa que va creciendo en el Maule

Si hace unas semanas se desconocía de su candidatura o se hablaba de “candidato testimonial”, hoy la campaña de Alfredo Sfeir a Senador por la Región del Maule ha tomado una fuerza myor para un candidato independiente sobre todo en una región tradicional que por años ha estado dominada por el duopolio. Su perfil humano, un mensaje que trasciende a los partidos políticos, la energía de activistas, artistas y grupos sociales rezagados podrían estar cultivando una sorpresa para el 19 de noviembre.



Asegura que mientras otros candidatos han recurrido a regalar los clásicos sacos de compras afuera de los mercados populares de la Región, él visita el Achibueno para testimoniar la reserva natural y ética del cuidado de la naturaleza. Mientras las casas se llenan de volantes y calendarios, sostiene que ha preferido reuniones con activistas medioambientales y ecoferiantes que llevan años esperando ser escuchados por la política y que ven en su trayectoria mundial de economista medioambiental una posibilidad única de llevar estas problemáticas al parlamento.



Si en un principio, los dos grandes conglomerados políticos caminaban seguros hacia los 5 cinco escaños de la Región y veían con simpatía la candidatura menor de este “turista político y verde” como le categorizaron sin éxito, hoy observan con cautela el cómo Sfeir ha pasado de ser un “turista verde” a un candidato con valor ciudadano, respaldo social y libre de los vicios de la vieja política, instalando desafíos y problemáticas que escapan a los partidismos políticos y que, en consecuencia, no sólo puede capturar a un buen porcentaje de los llamados “desencantados”, sino que a un todavía incierto número de votantes duros que anteriormente se inclinaban por los dos grandes conglomerados.



No obstante, cercanos a Sfeir señalan que aún no se sienten seguros con esta creciente efervescencia y prefieren ignorar las encuestas en redes sociales que lo dan como uno de los cinco senadores el Maule, prefiriendo declinar cualquier opinión sobre este proceso hasta después del 19 de noviembre.