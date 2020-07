Nacional 26-07-2020

Desde hoy los adultos mayores pueden salir de paseo por una hora



A partir de ese sábado los adultos mayores, grupo de la población con más riesgo de agravarse en caso de un contagio con Covid-19, podrán salir de paseo por una hora al día.

Los mayores de 75 años desde mayo pasado, por medida del Ministerio de Salud, estaban en una cuarentena obligatoria para evitar los contagios de la pandemia del coronavirus.

Como medida del plan "Paso a paso", para la conducción del desconfinamiento del país, este grupo de la población podrá salir una vez al día -por una hora- entre las 10:00 y las 12:00 horas o entre las 15:00 y 17:00 horas. La autorización es para los lunes, jueves y sábado en las comunas que estén en cuarentena o transición y todos los días en los mismos horarios en las comunas que estén en preparación o apertura inicial.



Sobre esta decisión, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, detalló que para realizar estas salidas "no se requiere permiso, lo importante es tener la cédula de identidad a mano y siempre acompañado -si es que se quisiera- con una persona".

Además, hizo un llamado a que "las medidas de seguridad personal se sigan manteniendo: mascarilla, el lavado de manos, el uso de alcohol en la medida de lo posible como alternativa al lavado de manos o como complemento", esto para evitar posibles contagios al salir de sus hogares.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que esto no es "chipe libre" y que se deben mantener las medidas sanitarias para no tener que regresar a las medidas más rígidas por aumento de contagios.