Opinión 23-05-2018

Desde hoy tendremos la Historia de Linares



Nuestra ciudad, cumple hoy su duocentésimo vigésimo cuarto aniversario (224) y la principal actividad programada por la Municipalidad es la entrega a ésta, por parte del historiador Jaime González Colville de su libro “Historia de Linares”.

Claro que como siempre, ya han sido varios los que se atañen la autoría de gestionar que González Colville fuera su autor. Sabemos que la realidad no es así y que solo gracias al Alcalde don Mario Meza y al Concejal Michael Concha, avalados por nota enviada con más de 50 firmas que denunciamos una anormalidad en otra publicación histórica, se hizo posible que fuera un habitante de esta provincia el autor del texto.

La gestión realizada en Talca fue acertada y desde hoy y por decenas de años más, podremos todos disfrutar de una obra histórica amena y didáctica.

A lo largo de sus más de 800 páginas, se pueden ver decenas de fotografías del Linares de ayer y de hoy, de citas de textos, revistas, etc. que avalan toda la información entregada. Mil quinientos “pie de páginas” con notas bibliográficas servirán al lector para avanzar en los temas que le preocupen. Ninguna obra anterior emula lo realizado. Ello es un hecho de la causa, como se dice en los juicios.

La vida de nuestra Villa primero y hasta hoy en día, como sabemos atesora riquísimas experiencias, algunas vivencias, anécdotas sabemos que a todos encantará. Esta historia viene pues, a satisfacer las inquietudes de la ciudadanía local, ávidos de conocer la génesis de la ciudad y su desarrollo constante a través de más de dos centurias de vida, con altos y bajos, con tranquilidad, con lluvias intensas o sequías prolongadas, con más de tres grandes sismos, que estos últimos dañaron en verdad centenares de viviendas, felizmente pocas víctimas,pero que permitieron modernizar la ciudad con nuevas construcciones particulares e institucionales. Ello es un episodio muy interesante de esta Historia.

Al preparar esta crónica, leímos en parte a Benedetto Croce (1880- 1952) político e historiados italiano que “reconoce la dificultad de describir el pasado”. Jaime González Colville,ha superado con creces esa dificultad y lo ha hecho consultando entre otros la Biblioteca Nacional, diarios, revistas de la época, descendientes directos de algunos personajes del pasado que, entregaron documentos, fotografías, como testimonios perennes del hacer del antaño. No en vano ocupa un sillón en la Academia Chilena de la Historia, organismo de selección y donde están los historiadores de más notable labor en el país. Y él es el único maulino en ese alto instituto. Por lo mismo (y como debe ser) no copió datos de otros historiadores, si no que todo su escrito está avalado, no permitiendo en consecuencia ser desmentido. Desde luego, en toda obra de este tipo y envergadura hay “gazapos”. Los tuvieron Barros Arana y Encina.

Desde ya, todos debemos tener presente que “nunca una historia es perfecta”. Algunos notarán que pueden faltar algunos temas no considerados, pero todos deberíamos recordar que en resumen una historia “relata los hechos más significativos (importantes) del hombre” y si no están considerados, quizás es porque el autor no los consideró de tanta importancia. Por lo demás debemos preguntarnos ¿Existe una historia completa? No debo ser yo, quien responda a esta interrogante. Además siempre está la limitante de las páginas, el espacio y los costos. Pero sería egoísmo ver el vaso medio lleno.

González Colville, nos entrega hoy un libro de más de 800 páginas, donde expone de una manera didáctica ( como docente que es) una temática extremadamente interesante, sin “ historicismo”, término que dejo como tarea de consulta a nuestros lectores y que desde la introducción hasta la página final nos relata en forma amena un verdadero enjambre de circunstancias de tiempo y lugar. Hacer la historia “entendible” es tener respeto por el lector.

En realidad, el texto “Historia de Linares” apasiona desde sus primeras páginas por su imparcialidad,rigor histórico y nada demagógico.

El texto, no entrega ningún dato bibliográfico de Jaime González Colville, por lo que me permito señalar que el autor tiene 23 libros publicados, seis de ellos sobre historias urbanas. Sus pares de la Academia ya recibieron información sobe este libro y, de seguro, lo evaluarán.

Linares abre hoy una puerta que no debe cerrarse jamás: investigar su pasado.

Y en ello, mis colegas profesores tienen una alta responsabilidad.





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista