Nacional 14-03-2017

Desde julio, todos los teléfonos que se importen a Chile deberán ser registrados o no funcionarán

El trámite estará a cargo de los usuarios si es que son ellos quienes ingresan el equipo al país. Cada cliente podrá inscribir un teléfono al año de manera gratuita.

La nueva normativa de homologación de teléfonos celulares que empezó a regir hoy trae más que sólo la incorporación de los sellos en las cajas de los smartphones. Además, viene acompañada de un cambio que hará que todo teléfono que sea usado en el país deba ser inscrito en un registro nacional. De lo contrario, no podrá operar. La medida no afectará a quienes adquieran equipos desde los operadores de telefonía o las representaciones oficiales de los fabricantes de equipos, pero sí impactará a quienes compran smartphones en el extranjero para ser usados en Chile. De hecho, según la nueva normativa, si no se hace el trámite de la inscripción, un teléfono comprado en el extranjero simplemente no se podrá conectar a la red local.

El cambio fue definido en la ley que fija las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los terminales usados en Chile, promulgada el 13 de junio de 2016; y entrará en vigencia el próximo 1 de julio, día en que también se deberán empezar a utilizar los sellos definitivos para indicar la compatibilidad de cada smartphone con las bandas utilizadas para las redes móviles en el país (los lanzados hoy tienen el carácter de "transitorios"). La norma define la creación de una base de datos centralizada en la que se deberán inscribir detalles del teléfono, como marca, modelo, versión de hardware, sistema operativo (tipo y versión), software de personalización del fabricante, empresa proveedoras y el identificador IMEI, además de la información de homologación que indica si es compatible con la tecnología local (tanto en bandas como con el Sistema de Alerta de Emergencia). Este registro será hecho apuntando a certificar que los equipos funcionan con la tecnología local y, además, facilitar el bloqueo de estos terminales en caso de robo, limitando su posterior comercialización.