Política 02-03-2017

Desempleo en Chile llegó al 6,2% en trimestre noviembre-enero

Los sectores Comercio y Servicios Administrativos lideraron el alza anual de ocupados.

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a nivel nacional la tasa de desocupación del trimestre móvil noviembre 2016-enero 2017 fue 6,2%, consignando alzas de 0,4 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses y 0,1 pp. respecto al trimestre móvil anterior.



Se especifica que en 12 meses la variación positiva de la tasa de desocupación fue consecuencia del crecimiento de los Ocupados (0,8%), y en menor medida al alza de la Fuerza de Trabajo (1,2%).



Y que lo anterior refleja una mayor presión en el mercado laboral, generando que los Desocupados aumentaran (7,9%). A su vez, las tasas de participación y ocupación disminuyeron 0,3 pp. y 0,6 pp., ubicándose en 59,7% y 55,9%, respectivamente.



El incremento de los Ocupados, por sector, fue liderado por Comercio (3,3%), Servicios Administrativos y de Apoyo (15,2%) y Agricultura y Pesca (2,9%). En tanto, las disminuciones se evidenciaron en Actividades Financieras y de Seguros (-13,2%), Hogares como Empleadores (-4,1%) y Minería (-6,2%).



Según categoría ocupacional, destacó el alza de trabajadores por Cuenta Propia (5,5%) –explicado por mujeres (4,5%) y hombres (6,2%) y -, al tiempo que Asalariados (-1,2%) registró el descenso más pronunciado.



La población Fuera de la Fuerza de Trabajo o Inactiva aumentó 2,6%, incidida por el alza en Razones de pensión o montepiado (14,1%) y Razones de jubilación (11,2%). Según potencialidad de entrar al mercado laboral, Inactivos habituales consignaron la única variación positiva.



La tasa de desocupación con Iniciadores Disponibles (6,5%) registró un incremento anual de 0,3 pp. A su vez, la tasa de presión laboral llegó a 11,6%, disminuyendo 0,1 pp., debido a las reducciones de los Ocupados que Buscan Empleo (-7,1%).



Según horas habitualmente trabajadas, el tramo de 1-30 horas o tiempo parcial aumentó (6,9%), marcando la mayor incidencia en el alza de los Ocupados, mientras que aquellos que trabajaron 45 horas retrocedieron (-3,0%).



Los Ocupados a tiempo parcial crecieron, influidos por los Ocupados a tiempo parcial voluntario (9,5%) y por quienes trabajaron de manera involuntaria (4,0%).



La principales razones esgrimidas para no trabajar más horas, que incidieron en el incremento de los Ocupados a tiempo parcial involuntario, fueron “Porque no hay más clientes o es temporada baja” y “Porque la empresa no dispone de más horas de trabajo”.



El promedio de horas efectivamente trabajadas fue 37,7 horas, siendo el nivel más bajo registrado en la encuesta para este mismo período.