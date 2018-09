Nacional 04-09-2018

"Desnotarizar Chile": Los 13 puntos del proyecto que pretende modernizar el sistema notarial

Con el fin de transparentar y mejorar el sistema registral y notarial el país, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentaron un proyecto de ley compuesto por 13 puntos que pretenden reformar tanto los aspectos orgánicos, como funcionales de este. A nivel general, las reformas apuntan a la modernización del sistema, exigiéndole a los notarios, conservadores y archiveros contar con los medios tecnológicos necesarios para realizar trámites en línea; además de la disminución de precios y la eliminación de operaciones innecesarias.



"Muchos de los más de 200 trámites que exige la ley no deberían existir. Por ejemplo, que una persona tenga que demostrar que es soltera siendo que el Registro Civil sabe perfectamente bien eso (…). Por eso hoy presentaremos un proyecto de ley que busca eliminar trámites, desnotarizar la vida de los chilenos y además bajar los precios", señaló el jefe de Estado. Así también, anunció Piñera, se velará por una menor discrecionalidad en los nombramientos de cargos, modificando la fiscalización de los procesos y permitiendo una mejor supervisión del cumplimiento de los aranceles. Aquí, los principales puntos anunciados por el Mandatario: 1. La implementación de un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Auxiliares de la Administración de Justicia, el cual deberá resolver los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros. En marzo de este año, el nombramiento del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo, puso nuevamente en tela de juicio la transparencia del sistema. Críticos pusieron en tela de juicio la independencia con la que habría actuado el ex persecutor en la investigación, razón por la que este finalmente renunció al cargo. 2. La aparición de fedatarios, quienes actuarán como ministros de fe en todo el país, pudiendo realizar algunos trámites como finiquitos, cartas de renuncia y declaraciones juradas. Estos funcionarios serán nombrados por las cortes de Apelaciones correspondientes, durando en su cargo tres años, con la posibilidad de ser renovados por otro periodo. 3. Para avanzar hacia la "desnotarización", el Gobierno propuso reducir algunos trámites que hoy deben realizarse ante un notario, como casos de declaraciones juradas, de hechos propios o aquellos donde se pide una escritura pública. De acuerdo a un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), actualmente hay 205 trámites que deben hacerse ante o por un notario. Y si bien los fedatarios podrían encargarse de algunos de estos, el Ejecutivo considera necesario además eliminar la exigencia legal de la intervención de uno de estos funcionarios en otros.