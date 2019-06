Política 15-06-2019

Despachan a ley proyecto que permite a pymes demandar indemnización por no pago de facturas

Con la idea de corregir un error de carácter administrativo que surgió tras la promulgación de la Ley 21131, que estableció el pago efectivo de las facturas a 30 días por parte de los receptores de bienes y servicios, tanto públicos como privados, la Cámara de Diputados aprobó hoy y despachó al Ejecutivo para su promulgación un proyecto que permite a las empresas de menor tamaño demandar indemnización por el no pago de sus facturas.

Según se explicó, durante la tramitación de la citada ley se debatió latamente modificar un aspecto muy específico del marco legal relativo a competencia desleal, que consagra una nómina de actos que serán considerados de competencia desleal, en una enumeración que no tiene el carácter de taxativa.

El artículo único de la propuesta legal aprobada por la Sala en general y en particular por la unanimidad de 115 votos a favor, reincorpora en la Ley que regula la competencia desleal la norma eliminada, prácticamente en los mismo términos que lo dispuesto previamente.

Entre los argumentos entregados por el Gobierno se subrayó que no fue un problema ni de la tramitación ni tampoco de las indicaciones que en su oportunidad presentó el Ejecutivo, "sino que, simplemente, se detectó este error y que existe la mejor disposición de ajustar la materia con la finalidad que la ley quede bien hecha".

Por efecto de esta modificación, la persona o empresa afectada por un incumplimiento tendrá tres vías o alternativas para emprender la demanda: de manera individual; en demanda colectiva; o representado por la asociación gremial.