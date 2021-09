Social 30-09-2021

Despega Mipe En Región del Maule Sence abre nuevos cursos para trabajadores, dueños y socios de micro y pequeñas empresas



• Se trata de capacitaciones sin costo como Comercio Electrónico y Marketing Digital, Facturación Electrónica y Gestión de Personal para Pyme, que ya se encuentran disponibles en www.sence.cl



Manuel Lillo, dueño del local “Don Repuesto” de Linares junto a su trabajadora Karla Soto y acompañado de la directora regional de Sence Maule, Alejandra Harrison; y el representante de OMIL del municipio local, Yángelo Gutiérrez, dieron el vamos a la postulación a los nuevos cursos gratuitos del Programa Despega Mipe, dirigido a los trabajadores, dueños, socios y representantes legales de las micro y pequeñas empresas que buscan y quieren mejorar las competencias y la productividad de sus negocios.

En la región del Maule, serán 350 personas que se podrán capacitar sin costo, por medio de estos cursos que se dictarán en diferentes modalidades. La iniciativa ofrece capacitaciones que tienen una duración de 20 a 200 horas como Comercio Electrónico y Marketing Digital, Facturación Electrónica y Gestión de Personal para Pyme, a los cuales podrán optar emprendedores de Linares, Teno, Sagrada Familia, Romeral, Talca, Curicó, Cauquenes, Empedrado, Curepto, Retiro, Licantén y Pelluhue.

Despega Mipe incluye, además, un seguro de accidentes personales y licencia habilitante o certificación, según corresponda. Cada persona que apruebe un curso recibirá un diploma de Sence que acredite la referida capacitación.



“Hoy nos encontramos en una pyme que ha hecho uso de los subsidios de Sence para favorecer a sus trabajadores y a su empresa; y además estamos lanzando un programa de capacitación de apoyo permanente para quienes componen las pymes como es el Despega Mipe. Son más de 300 cupos en la región del Maule que pretende ayudarles a perfeccionarse, puedan seguir creciendo y generando nuevos empleos”, manifestó la directora regional de Sence Maule, Alejandra Harrison.



Por su parte, Manuel Lillo, dueño del local comercial, dijo que llevan sólo tres meses con este emprendimiento y que han postulado a subsidios de Sence, “estamos contentos por los apoyos del gobierno, los cuales hemos conocido a través de internet”. Ahora decidió postular al curso Gestión de Personal para Pyme del cual tiene grandes expectativas y con el que espera le ayude a crecer con su negocio y generar nuevas fuentes laborales.



Karla Soto, trabajadora de “Don Repuesto”, puntualizó que el curso Despega Mipe y los incentivos al empleo de Sence son muy relevantes, “estas ayudas son muy importantes para nosotros, ya que si no hubiésemos tenido este apoyo quizás yo no habría podido tener un empleo acá”.



En tanto, Yángelo Gutiérrez de OMIL Municipalidad de Linares, destacó el trabajo conjunto con Sence y llamó a quienes aún no han postulado que lo hagan a través de la página de Sence o que se dirijan a las oficinas municipales, ubicadas en calle Freire 452, edificio Dideco, “donde le prestaremos la ayuda y asesoría necesaria para inscribirse”, recalcó.



Requisitos para postular a los cursos Despega Mipe: Ser trabajador, dueño, socio o representante legal de una micro o pequeña empresa, de acuerdo a la Ley 20.416.



Al momento de postular, el/la interesado/a deberá ingresar el RUT de la empresa y el sistema informará si califica para el programa.