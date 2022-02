Deportes 01-02-2022

Despertaron en el complemento Diablos Rojos goleó 3 a 0 y clasificó a cuartos de final en Copa de Campeones

Las alegrías llegaron tras las conquistas de Aldo Sepúlveda y Mario Sánchez en dos ocasiones

Con un buen marco de público en el polideportivo de la calle Rengo, Tucapel Bustamante Lastra, se volvieron a ver las caras, luego de un largo tiempo convengamos que el partido de ida fue antes de la llegada del Covid 19 y la pandemia, los elencos de Diablos Rojos y Deportivo Licantén. En aquel entonces habían igualado 1 a 1. Esta vez ambos cuadros llegaron con la idea de sumar los tres puntos para avanzar en Copa de Campeones en Serie de 35 años.

La tarea para los del Maule Sur, no fue fácil. Tras un primer tiempo para el olvido con escazas ocasiones de riesgo en el pórtico de los forasteros. Mucha pierna fuerte en el mediocampo típico de esta competencia, donde cada balón se disputa prácticamente con los dientes apretados.

Fue un primer tiempo de mucho estudio, donde contamos tres ocasiones de los “rojos” y dos de los azules que hicieron trabajar al portero Miguel Muñoz, que respondió cuando fue solicitado bajo los tres tubos. El técnico Elson Sepúlveda, trataba de reparar los “baches” de sus dirigidos, pero a la postre se fueron al descanso sin abrir el marcador.

Complemento

Tras el descanso, se noto el “café” cargado, por parte del estratega local, que se vio reflejado en el cambio de actitud que presentó, Diablos Rojos. A los 4 minutos, llegó el primer grito de gol, tras una falta que le cometieron ingresando al área a Mario Sánchez, el juez no dudo y sancionó el penal para los dirigidos por Sepúlveda. Frente al balón, Aldo Sepúlveda, quien con un potente disparo anido el balón en la red, marcando tempranamente el tanto para los locales.

A los 15, llegó la segunda estocada para los azules de Licantén, tras un centro que fue conectado en forma brillante en el área por el goleador de la jornada Mario Sánchez “Mao”, que apuntaba el segundo para los “rojos” y la tranquilidad en el partido.

Finalmente, al minuto 22, la figura del encuentro “Mao” Sánchez, se encargaba de darle el pase a Diablos Rojos, a los cuartos de final luego de marcar el 3 a 0 y la alegría para la fanaticada que se ilusiona con una copa regional que ha sido esquivada para los linarenses. Aunque no podrán contar con uno de sus elementos que fue expulsado por doble acumulación de tarjetas.

Clasificados siguen con vida tras el sueño copero

Ayer al cierre de nuestra edición, se realizaba el sorteo, donde los 8 clasificados: Celco (Constitución), Sanatorio (Sagrada Familia), Diablos Rojos (Víctor Zavala), Galpones (Rio Claro), Luis Gutiérrez (Abate Molina Villa Alegre), Guadalupe (Afal), 21 de mayo (San Agustín de Talca) y Suburbios (Curicó), buscaran pasar a las semifinales del torneo de senior de 35 años.



Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo