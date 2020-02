Editorial 26-02-2020

Después de la PSU

Ya se hicieron públicos los resultados de la PSU y llama la atención una posibilidad importante que ha surgido para muchos jóvenes y que dice relación con la oportunidad vinculada para tomar bachilleratos como una manera de obtener una visión superior a la hora de iniciar el proceso de vinculación con los estudios superiores. Resulta importante ver como las familias y cercanos se involucran para acompañar a los jóvenes; pendientes de los resultados primero, estando en el proceso después y a partir de las próximas semanas, preparando todo para el momento de la partida a la U. Si bien resultó destacable el esfuerzo de los jóvenes por rendir una buena PSU; hay un sector no menor que por estos días ve con angustia como la eliminación de la Prueba de Ciencias Sociales abiertamente les perjudicó para la sumatoria de los puntajes, y es que miles se habían preparado especialmente para rendirla, algo que finalmente no se pudo concretar. Las esperanzas estaban puestas en esta área y ya se ve que muchos se sientes perjudicados. Los números no mienten y la brecha entre los colegios particulares y los municipalizados se hizo sentir una vez más y al observar los ranking vemos que aun falta mucho trecho por recorrer para poder equiparar la balanza en este sentido. Hay que seguir trabajando en este sentido, y viendo de que manera se puede ir ganando terreno en una educación integral y de calidad. Las voluntades están, ahora sólo falta llevarlas a la práctica, ojalá en el coto plazo para poder ver los resultados, ojalá en el corto plazo.