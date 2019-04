Nacional 04-04-2019

Después de tres años de discusión "Ley Uber" pasa primera valla legislativa y es aprobada por la Cámara

En 2016, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto con el fin de regularizar las aplicaciones de transporte privado como Uber y Cabify, mientras en las calles aumentaba la tensión del gremio de taxistas, opositores a su funcionamiento. Tras casi nulos avances en su tramitación, la administración del Presidente Sebastián Piñera envió una indicación sustitutiva en junio del año pasado, el cual hoy logró sortear su primera valla al ser aprobado por la Cámara de Diputados.

"Estoy recuperando la respiración", dijo la ministra de Transportes, Gloria Hutt, al conocerse el resultado de la votación ya que estuvo marcada por un intenso debate que enfrentó a oposición y oficialismo, y por los constantes y fuertes gritos que se escucharon desde la gradería de la Sala donde se ubicaron principalmente representantes de los gremios de taxistas. Finalmente la iniciativa tuvo 105 votos a favor, 24 en contra y 10 abstenciones en general. Luego, cuando fue el momento de revisar las indicaciones propuestas por los parlamentarios se vivieron los momentos más tensos, aunque finalmente se despachó al Senado tal como había acordado el Gobierno con las comisiones de Hacienda y Transporte donde previamente se debatieron. "Lo que más hemos dicho es que nuestro objetivo es proteger el interés y la seguridad de las personas, de los viajeros, por supuesto que hay conflictos de interés y nosotros fuimos objeto de todos esos reclamos, tanto por los gremios de taxis como por las empresas que también hicieron su esfuerzo para que algunas de las cláusulas no quedaran en el proyecto. Creemos que nuestra responsabilidad es defender el interés general", puntualizó la secretaria de Estado. Qué establece la normativa De este modo, el proyecto no considera congelar el parque automotriz para las aplicaciones ni tampoco establecer una tarifa mínima para su funcionamiento. "Las indicaciones que habíamos repuesto junto a otros parlamentarios no fueron acogidas y el proyecto sale tal cual como entró a la Sala y se aprobó a la comisión y como lo quería el Gobierno", detalló el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien era uno de los opositores a la redacción de este proyecto. "Yo lo lamento mucho, porque estuvimos en dos temas fundamentales a punto de dar vuelta la votación (...). Con esto van a poder entrar los vehículos de forma indiscriminada, lo que precariza el trabajo y hace un tremendo daño ni tampoco habrá una tarifa mínima que pedíamos nosotros a través de un panel de expertos, faltó un voto también", agregó.