Deporte 28-11-2018

Destacada participación de deportistas linarenses en Ciclismo y Tenis

Recientemente, y en dos disciplinas deportivas, deportistas linarenses se destacaron. Comencemos con el ciclismo donde el club de nuestra ciudad participó en el Nacional de Ciclismo de MTB modalidad XCM que se realizó en la ciudad de Curanilahue, donde se obtuvieron excelentes resultados, destacando al corredor Ramiro Barros, medalla de bronce en categoría Master C, mayores de 50 años y Moisés Pérez, quien también logro una tercera posición en Master D, mayores de 60 años.

La comitiva linarense también estuvo conformada por Mario Badilla, quien sumó un quinto lugar en Master C, además de Leonardo Romero y Allen Badilla ambos con un buen desempeño entrando en los 10 primeros lugares de sus categorías (Master A, 30 años y sub 23 respectivamente).

TENIS

En tanto que en el estadio Manquehue de Santiago, se llevó a cabo el campeonato Master de Tenis de Menores, donde participaron mas de 100 niños en distintas categorías tanto en damas como en varones. Cabe consignar que este torneo reunió a los mejores 10 de cada categoría a nivel nacional. El tenista linarense José Miguel Rumatz Muñoz, obtuvo el sexto lugar en categoría sub 12, lo que le permitió quedar en entre los 10 mejores del Ranking a nivel nacional .

Rumatz, agradeció por este resultado a los entrenadores de tenis del estadio Tucapel Bustamante Lastra, Juan González, y Cristian Rosales, del Estadio Español de esta ciudad.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo