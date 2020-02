Crónica 20-02-2020

Destacada participación de investigadores de INIA en Simposio Internacional de Uva de Mesa

El evento más importante de uva de mesa desarrollará en Chile hasta el viernes 21 de febrero. Durante los dos primeros días, investigadores chilenos expusieron acerca de mejoramiento genético, fisiología, protección vegetal y tecnología satelital, entre otros temas.



Santiago, 19 de febrero de 2020.- Las dos primeras jornadas de la IX versión del Simposio Internacional de Uva de Mesa han estado marcadas por la presencia de los investigadores chilenos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), quienes han mostrado un alto nivel en cuanto a investigación y desarrollo tecnológico, en torno a una de las frutas más consumidas en todo el mundo.



Al respecto, el Director Nacional de INIA, Pedro Bustos, se refirió al aporte de la principal institución de investigación del país. “Desde su fundación hace más de 55 años, INIA no ha estado ajena al desarrollo de la viticultura nacional. Nuestro trabajo abarca diversos ámbitos que incluyen investigación básica y aplicada en las áreas de protección vegetal, genética, biotecnología, fisiología, desarrollo de herramientas productivas, manejo de viñedos, suelo, nutrición, riego, vitivinicultura y rescate patrimonial”, dijo la autoridad.



Además, Bustos destacó que “después de décadas de trabajo INIA ha logrado contribuir al fortalecimiento del sector agroalimentario del país, ofreciendo múltiples tecnologías e innovaciones claves a la hora de aumentar productividad y competitividad. Asimismo, se han generado frutales más resistentes, de alto rendimiento, adaptables a múltiples estreses y con mayor calidad nutricional. En esa línea, seguiremos cumpliendo un rol fundamental en el rubro de la viticultura nacional, especialmente en la uva de mesa, porque no sólo desarrollamos tecnología, sino que también la ponen a disposición de la agricultura del país”.



En tanto, la Directora del Programa de Mejoramiento Genético en Uva de Mesa de INIA, y también parte del comité organizador del simposio, Paola Barba, agregó que durante las jornadas se presentarán varios trabajos de INIA en las distintas áreas temática del simposio, como genética, fisiología, protección vegetal, manejo agronómico, entre otros.



El Simposio Internacional de Uva de Mesa es organizado por INIA, junto a la Comisión de Investigación para el Desarrollo de la Uva de Mesa (UVANOVA) y la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) se desarrollará hasta el viernes 21 de febrero en Casa Piedra, donde se congregan alrededor de 600 especialistas nacionales e internacionales de 17 países para compartir y discutir los avances técnicos, científicos y económicos del sector. Asimismo, es importante destacar que este encuentro incluye cuatro días de exposiciones y una gira técnica por Aconcagua y la región Metropolitana. Chile fue elegido como sede al ser el principal exportador de uva de mesa en el mundo, lugar idóneo para conocer los avances y desafíos que enfrenta esta industria.



Investigación y desarrollo tecnológico



Durante las primeras jornadas expusieron nueve investigadores INIA de diferentes centros regionales, mientras otros participaron en el salón de posters científicos, interactuando con los asistentes al evento.



Hoy miércoles se realizará la gira técnica a las principales zonas productoras y el jueves el Coordinador de la Unidad de Postcosecha de INIA, Bruno Defilippi, presentará la temática de postcosecha en uva de mesa, la cual para todos los países que proveen de esta fruta a los mercados de destino es un tema clave, debido a los días que deben transcurrir entre la cosecha y la llegada al mercado de destino. “Específicamente, en la charla abordo la calidad del raquis, porque entre los 60 y 90 días de transporte, más el aumento del gran número de variedades que hemos tenido los últimos 6 años, el raquis se transforma en un elemento esencial en la calidad de la fruta y el consumidor con éste, al igual que en cerezas, puede ver la frescura que tiene la fruta. Por lo tanto, se convierte en un parámetro esencial de calidad, pese a no ser una parte comestible de la uva de mesa”, especificó Defilippi.



Para conocer más sobre el trabajo de INIA sobre uva de mesa puede descargar desde la Biblioteca Digital de INIA el Compendio denominado “Investigación y desarrollo en vides”, editado especialmente para este evento internacional.