Cultura 04-06-2019

Destacado escultor maulino expondrá su arte en la UCM

- Las esculturas de Alejandro de Nirivilo, estarán desde este martes a disposición de la comunidad universitaria en el Campus San Miguel.

“Un mensaje desde el arte” es el nombre que tendrán los dos seminarios que realizará el escultor maulino Alejando de Nirivilo, los que se realizarán los martes 5 y 11 de junio a las 15:00 horas en el auditorio Manuel Larraín del Campus San Miguel, abiertos a la comunidad y que permitirán apreciar de mejor forma sus obras de artes.

Una instancia de extensión, que es muy valorada por el rector de la institución, el Dr. Diego Durán Jara, quien se refirió a la exposición, señalando que “Para la Universidad Católica del Maule es de mucha importancia el poder traer estas obras de un escultor reconocido y le entrega a la comunidad en su totalidad, la posibilidad de tener acceso a esta forma de arte en los lugares donde están habituados a estudiar y trabajar”, dijo.

“Ver las esculturas en los pasillos pensamos que generará una experiencia única y desde ese punto de vista, se fortalece a la formación integral de nuestros estudiantes, sobre todo en la sensibilización que significa encontrarse con el arte”, complementó la autoridad universitaria.

Alejandro de Nirivilo dijo sentirse muy orgulloso de exponer en la UCM, ya que tal como el mismo señaló, se formó en esta casa de estudios. “Haciendo una reseña histórica, nací como escultor en esta universidad, entre los años 1978 y 1980. Y después de una larga trayectoria que me ha permitido recorrer muchas partes de Chile y el mundo, ahora quiero mostrar todo lo que he hecho en estos 60 años de trabajo”, expresó.

Este escultor en madera, aborda con sus obras temáticas figuras humanas en tamaño natural, las que tal como explicó “Apuntan a entender lo que es la vida de los humanos, por eso me importa mucho el poder mantener el contacto con los jóvenes, mostrarles cómo una persona que nació en el campo, que investigó durante 60 años, les dio forma a sus sentimientos, para entregar un mensaje a través de las esculturas, las que son reforzadas por estas conferencias”, sostuvo.