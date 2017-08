Crónica 25-08-2017

Destacan agenda temática del Seminario Provincial de Turismo de Cauquenes

Con el objetivo de diseñar una política pública regional en torno al área del turismo, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule está organizando Seminarios Provinciales, con el apoyo del Gobierno Regional y el CORE. El primero de ellos se efectuó en Curicó. El próximo se realizará el siete de septiembre en el balneario de Pelluhue, con asistencia de Ejecutivos de la CRDP, consejeros regionales e integrantes de las Cámaras de Turismo, Comercio y agentes y operadores turísticos, entre otros.

El consejero regional Guillermo García enunció las necesidades que tiene aquél territorio, señalando que “particularmente capacitar a nuestra gente en el tema de atención, gastronomía, en manejo de las monedas. Necesitamos ahí que la gente se sociabilice con eso, porque de repente se encuentran que no saben hacer el ejercicio matemático para poder validar las monedas y eso hay que empezar a generar más conciencia. Siempre se reclama que las atenciones no son muy buenas, de no muy buena calidad y además, son caras en comparación a otros territorios.

Especial atención se le está brindando al turismo, como segundo rubro de la economía regional más importante después de la agricultura, tan propia de la ruralidad.

Al, respecto, la consejera regional María del Carmen Pérez señaló que existe una prioridad sobre este rubro: “la presentación respecto a cómo miramos el futuro hacia adelante en lo que es turismo. Quiero rescatar que tampoco podemos dejar de lado el tema del Paso El Pehuenche. Hay que darle una mano, porque también es una entrada a los hermanos argentinos que vienen con muchas personas acá y tenemos que llevarlos a nuestra zona. Son ingresos reales”.

La Región del Maule cuenta con atractivos naturales capaces de atraer a turistas nacionales y extranjeros que buscan el descanso, la distracción y el encuentro con lo patrimonial.

En el caso de “Al sur del mundo”-la Provincia de Cauquenes- se requiere mejorar la fibra óptica, autorización para contar con más concesiones marítimas, apoyo a la zona rezagada, mejorar la condición sanitaria, pavimentación de la red vial y capacitación para diseñar proyectos de adelanto desde las organizaciones sociales.