Social 27-08-2017

Destacan beneficios de la ley de inclusión laboral



A 1 año plazo deberían comenzar a notarse los beneficios de la Ley de Inclusión Laboral promulgada por el Parlamento. Este cuerpo legal busca hacerse cargo de las personas con capacidades diferentes, en el respeto de sus derechos laborales y oportunidades, es decir, que sean tratados como ciudadanos y ciudadanas.

La ex - Ministra del Trabajo Ximena Rincón, destacó cómo partió esta Ley: “me tocó a mí de hecho tramitarla y llegar a acuerdos. Transformarla en una Ley aprobada en el Parlamento. Yo ya no estaba cuando se promulgó, pero me tocó estudiarla, adaptarla y revisar la experiencia de otros países. Miramos con mucha atención lo que hizo España para dar espacios a la adaptación de la incorporación hombres y mujeres al mundo laboral y cuando esto se pudiera cumplir en el primer año, hubiera medidas de alternativas y al cabo de este tiempo era ya obligación”.

Toda empresa con más de doscientos trabajadores debe incorporar un 1 por ciento de este compromiso que marcará un cambio de conducta en la contratación laboral.

Sobre el particular, la Coordinadora Regional Red Chilena contra la violencia de la mujer, Jeanette Vicencio profundizó en su espíritu: “esperamos que la diversidad en que estamos, indígenas, discapacitados, mujeres que viven violencia sean aceptadas en los trabajos. Una cosa es decir que van a trabajar y la otra que sean aceptados”.



El espíritu de La Ley de Inclusión Laboral apunta al respeto de la diversidad, es decir, que todas las personas gozan de los mismos deberes y derechos, tema que fue tratado en esta ciudad, en el marco del cierre del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.