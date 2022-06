Policial 26-06-2022

Destacan iniciativas de inclusión en la UCM

- El Seremi de Desarrollo Social, Manuel Yáñez, visitó el campus San Miguel para invitar a la comunidad a postular al Programa Tránsito a la Vida Independiente 2022 de SENADIS. Además, pudo conocer el proyecto Todos somos parte del Club Deportivo UCM que se desarrolla con apoyo de Fondeporte del IND.

Hasta la piscina temperada del Campus San Miguel en Talca, de la Universidad Católica del Maule llegó el Seremi de Desarrollo Social, Manual Yáñez, con la intensión de conocer más de cerca la positiva experiencia que ha desarrollado María Fernanda Cabello, gracias al apoyo que ha recibido por parte del aparato público para lograr una vida autónoma y también del plantel universitario, que desde el Club Deportico UCM le ha permitido aprender natación y practicar dicho deporte regularmente.

María Fernanda posee discapacidad visual desde los nueve años, pero eso no ha sido impedimento para alcanzar todas las metas que se ha propuesto, como fue lograr su enseñanza media y su formación universitaria, además de ser madre de dos hijos y estar felizmente casada.

“El apoyo de Senadis da una cantidad de dinero que me permite pagar a una persona que me asiste, lo llevo por tres años y ha sido espectacular ya que ha sido de mucha ayuda para mí y también puedo decir que he podido entablar una buena comunicación y relación con la persona que me ayuda”, destacó Fernanda.

En ese sentido, el Seremi invitó tanto a organizaciones como a personas naturales a conocer más sobre el Programa Tránsito a la Vida Independiente 2022 y postular a estos y otros apoyos. A la fecha, son cerca de 40 personas las que han sido beneficiadas.

“Lo más importante para nosotros es que las personas con discapacidad sean respetadas, incluidas en la sociedad y que siempre se les considere desde su autonomía y desde sus derechos fundamentales. Hoy desde la Universidad Católica del Maule queremos extender una invitación a que los y las maulinas que sean con discapacidad postulen a este y otros apoyos”, destacó Yáñez.

Palabras que fueron reforzadas por Ángela Gajardo, directora regional (s) de SENADIS. “Llamamos a toda la comunidad, a las personas con discapacidad, a sus familias, cuidadores y las instituciones que trabajan con ellos a participar del concurso que busca acompañar a las personas en su camino a una vida independiente. Pueden postular a este financiamiento las personas naturales u organizaciones que dura 10 meses y que les permite generar diferentes iniciativas en favor de la inclusión”, sostuvo.

Natación en la UCM

En su visita a las dependencias deportivas de la UCM en Talca, el Seremi Yáñez, también pudo conocer más sobre una de las múltiples acciones de inclusión que desarrolla el plantel. Se trata de la experiencia de taller recreativo deportivo “Todos somos parte del Club Deportivo UCM”, acción del cual también es parte Fernanda y que gracias al financiamiento de Fondeporte del Instituto Nacional de Deportes (IND) llega en su presente versión a un grupo de 16 personas de entre 15 y 55 años de edad.

“Natación en la UCM ha sido espectacular, no sabía absolutamente nada de nadar, solo me hundía, entonces he aprendido y la verdad es que tanto los monitores y todos los que están acá han sido tremendamente comprensivos tanto conmigo con los demás. Es una experiencia que no había tenido y que de verdad creo sinceramente que este tipo de iniciativas debieran hacerse más posibles y en otros deportes, como zumba y otros”, afirmó.

En la oportunidad, el delegado de rectoría de la UCM, Patricio Caamaño, quien acompañó la visita destacó que “Podría parecer un hecho anecdótico que hoy nos encontremos en la piscina, dado que María Fernanda practica la natación y como indica ha aprendido a nadar, por lo tanto, como aquí estamos apoyando otras actividades de inclusión en otras partes de la región. Estamos contentos ya que uno de los focos de la actividad física y el deporte que se vive en la UCM es el deporte adaptado y paralímpico, por lo que, deseamos el éxito en este proyecto para que todos puedan desarrollar el deporte y nosotros como institución seguir trabajando junto a la Seremi de Desarrollo Social”, indicó.