Política 17-06-2020

Destacan significado del acuerdo político, por dos años, para la protección social y recuperación de empleos por la catástrofe del covid-19.



El objetivo de proteger la vida y los medios para la subsistencia digna de millones de chilenas y chilenos, dentro de un marco de entendimiento cívico y un plan compartido de emergencia ante la crisis, marca un acuerdo de suma importancia para la gobernabilidad, la seguridad y la estabilidad republicana, en un ambiente de unidad para la superación de la pandemia, y sus consecuencias en los próximos 24 meses.

El acuerdo ha sido un acto de responsabilidad política, que honra al servicio público, al Gobierno y a la Oposición mayoritaria que lo suscribió, y marca un ejemplo del mejor espíritu nacional y solidario, en la línea histórica con que nuestro país ha enfrentado sus más graves desafíos.



Entre los contenidos figuran más recursos para el combate sanitario al COVID -19., ya que para enfrentar la segunda fase de la pandemia, que hoy está en su punto tope o peak, el Estado destinará $ 400 mil millones adicionales a los que ya ha gastado, (US$ 400 millones aprox.) en la protección de la salud, la protección y la recuperación de la salud de los contagiados y en las medidas para mitigar la expansión del COVID-19 en Chile.

Esto significará el fortalecimiento de las tareas de la emergencia, que permita disminuir la exposición al contagio y enfrentar las necesidades sanitarias, con énfasis especial en las acciones que se puedan materializar a través de la red de salud, con foco en las 8 acciones que se implementen en la atención primaria de salud especialmente trazabilidad, testeo.



MÁS RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS

Entendiendo que en el ámbito comunal se da la primera línea de control de la pandemia y protección social de los afectados por ella, se establecerá un aporte de US$ 120 millones adicionales, para que los municipios puedan llegar con ayuda directa a los vecinos vulnerables y organizaciones sociales de la sociedad civil, las que accederán a un fondo especial US$ 20 millones.





PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURA

.

En la fase de reactivación se implementará un potente plan de inversión pública, principalmente a través de los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, en infraestructura hídrica, en logística y en viviendas. Inversión con énfasis “verde” y mitigación de cambio climático acelerando una cartera de inversión pública ligada a la construcción embalses, obras de regadío y agua potable rural, plantas desalinizadoras, e inversión en energías renovables no convencional (ERNC).