Crónica 29-03-2020

Destinados a la industria de productos frescos: PMA comparte consejos y mejores prácticas para navegar en estos tiempos de incertidumbre





¿Cómo la industria de productos frescos, tan potente en Chile a través del sector frutícola, puede manejar las incertidumbres y los desafíos relacionados con la pandemia de COVID-19?

Estos últimos días, Produce Marketing Association (PMA) ha recogido consejos reflexivos y relevantes, de una amplia comunidad de expertos de la cual forma parte.

PMA agradece el aporte desinteresado de quienes aportaron; “éste es un momento de crisis que nadie ha vivido antes. Ha sido muy duro para todos, pero juntos nos levantaremos", dice Lauren M. Scott, chief marketing officer de PMA, y bajo este espíritu queremos dar a conocer importantes sugerencias recibidas, entendiendo que las empresas necesitan conexiones, información y asesoría.



COMUNICACIONES / GESTIÓN DE MARCA

Mantenga un canal de comunicación abierto con sus clientes. Afuera, hay mucha información -verdadera y falsa-, y se requiere escuchar su voz. Hágales saber qué está haciendo para cubrir la demanda y mantener el flujo de suministro. Use correo electrónico, mensajes de texto y su plataforma de redes sociales para mantenerlos al tanto de todo.

Ahora es el momento de ser sincero y sensible; de ser auténtico, transparente y empático. Eso sí, NO aparezca como capitalizador de una tragedia. Tome medidas para tranquilizar a los clientes y consumidores acerca de sus medidas de seguridad y explique cualquier cambio en el proceso de su negocio.

Afine sus plataformas digitales. En algunas semanas más, sabremos el impacto de permanecer en casa durante una pandemia tendrá en nuestros activos de marketing digital a nivel macro. Con las personas que pasan más tiempo en Internet, viajan menos y anhelan la conectividad, es posible que vea un alza en el tráfico del sitio web y la participación en las redes sociales para su marca / empresa.

Si alguna vez hubo un tiempo para comunicarse virtualmente, es hoy. Manténgase a la vanguardia de los problemas de sus clientes y ofrezca soluciones con una estrategia de marketing por correo electrónico. Considere las soluciones que sus clientes pueden estar buscando, empatizar y ofrecer soluciones realistas.

Con las noticias cambiando rápidamente, concéntrese en la calidad, no en la cantidad de mensajes: ¿qué necesitan saber los clientes / consumidores para continuar haciendo negocios con usted?

Como en otras crisis, primero mantenga la calma: ¿Qué es lo más importante para su audiencia en este momento de incertidumbre? Durante la cuarentena de China, las ventas en línea aumentaron un 20%, así que concentre las energías en las plataformas digitales, los consumidores confían en ellas en tiempos de crisis.

Los clientes preocupados también pueden sentirse aislados. Unas pocas palabras suyas, preguntando sobre ellos y sus negocios, es una buena manera de mantener relaciones durante este momento difícil.



INNOVACIÓN

Pregunta: ¿Cuándo se produce una mayor innovación? Respuesta: Cuando hay pasión o crisis. Estamos en una situación de crisis y las empresas están ideando formas para sobrevivir; por ejemplo, los restaurantes han comenzado a entregar cajas de desayuno o geniales y asequibles cenas.

La industria alimentaria se ha estado moviendo hacia menos envases, pero ahora podría ser el momento de hacer lo contrario. No hay evidencia de que COVID-19 es transmitido por alimentos, pero los clientes pueden sentirse más seguros con una capa adicional de protección para sus alimentos.

Aprovecha el tiempo para repensar lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo.

Agregue una tienda en línea a su sitio web. Si la entrega de la granja a la casa es otra opción, asóciese con una empresa existente o forme un equipo con otros productores en su área.

En logística, además de la entrega en casa o recolección en tienda, brindar opciones de resurtido o geolocalizadas para los consumidores finales puede agregar más valor a nuestro producto. En bienestar, la industria de productos frescos es la campeona para obtener una vida saludable; ahora tenemos el tiempo para compartir menús diarios, sugerir actividades para hacer en casa y hasta guiarlos con una experiencia sensorial “Hágalo usted mismo” explorando nuevos sabores e ideas. Al final, podríamos terminar con nuevos consumidores, nuevos usos que no habíamos pensado antes y lo más importante, nuevas oportunidades.