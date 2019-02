Opinión 10-02-2019

DESTINO - FATALIDAD - AZAR

Se acuerda Usted de la letra de esa inolvidable canción romántica, que en una parte decía: “ mi destino es quererte”…..¿ Será ese el destino de un hombre o será el azar o….un amor profundo? Esta vez seremos más prácticos y daremos por conocido el significado o procedencia de cada término que, como sabemos cada uno de ellos está o estuvo presente alguna vez en nuestras vidas.

Es innegable que cada vez que tenemos una dificultad, es más fácil culpar al destino, a la fatalidad o a la casualidad. Sin embargo, esto no es cierto. Sobre la casualidad en pleno siglo XVIII el filósofo G.W. Leibniz afirmo que :“ casualidad, es el rótulo que damos a todas esas cosas cuyas ignoramos. Sin ser, ni tratar de ser un aprendiz de filósofo ,al respecto, creo que tiene toda la razón esa afirmación, pues es mucho más fácil atribuir a la casualidad todo lo que conocemos o…..hacemos.

Por otra parte, estimo que atribuir al destino o a la fatalidad los sucesos que nos acontecen es una cómoda manera de no responsabilizarnos de lo que hacemos, especialmente siendo ya adultos. Creo que el hombre va aprendiendo y no repite errores por la experiencia que va acumulando..

Veamos un ejemplo práctico: Si alguien tiene dolor de muelas y solo toma analgésicos y no va al dentista, a futuro solo conseguirá perder su muela, adquirir una úlcera y…….todo esto no será cosa del destino, ni que está escrito que asi debió ocurrir.

Lo que sucede es que, habitualmente las personas analizan los hechos de forma parcelada y con demasiada subjetividad. La responsabilidad es pues, el arte de hallar las respuestas necesarias para resolver los problemas. Muchas veces esas respuestas nos llegan por “caminos o medios” que preferimos evitar, pero son necesarios para en un futuro construir lo que en verdad deseamos.

No hay que olvidar que hoy en día, la ciencia ha comprobado que la gran mayoría de las enfermedades ( ¿ o todas? ) son sicosomáticas. Incluso se afirma que hasta los padecimientos físicos rara vez, pueden atribuirse a un destino prefijado o a una fatalidad inevitable. Al respecto recuerdo un antiguo proverbio que sostenía que : “el cuerpo es el campo de batalla de la mente” y parece que esto encierra toda una verdad.

Hoy leí que las últimas investigaciones sobre la importancia de la microbiota en la salud que “ los microbios en el intestino le hablan al cerebro y los científicos quiere oir lo que dicen. O sea que la comunidad microbiana influiría en este órgano fundamental del hombre y en su……comportamiento .Incluso podría jugar un rol en la demencia y el autismo, entre otros desórdenes ( El Mercurio 30 enero 019) A 9.. Lo expuesto anteriormente nos confirma pues que “ el cuerpo es el campo de batalla de la mente. Sabio es pues ,el viejo proverbio que antes mencionamos.

Claro está que también en la vida podemos observar enfermedades genéticas, pero éstas en general indican una “ predisposición y NO un acontecimiento futuro inevitable. Pensamos ¿ cuanta relación tiene todo esto con las ganas, los deseos de vivir ,sobre todos los que están con un CA?; ¿ Cuanto existe en cada cosa que nos sucede, con el uso de escenas de pensamiento preconcebidos que a veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas ,como por ejemplo pedir cambiar el tratamiento que nos están dando ante una enfermedad que nos produce dolor?

El pedirlo, será pues una decisión equivocada. Afortunadamente, los seres humanos a diferencia de animales y vegetales, tenemos ese algo sicológico que se llama “ libre albeldrío” que nos permite cambiar cuantas veces sea necesario y variar la manera de pensar, sobre todo, esas escenas de pensamiento preconcebidos….

El Dr. Antonio Las Heras de quien tomamos esta vez varios de sus pensamientos afirma que : es frecuente, por ejemplo que cuando alguien llega a ocupar un cargo directivo, preguntar por qué tal o cual cosa se está haciendo de ese modo. Y también es habitual que alguien le conteste que siempre se ha hecho así. ¿ Pero en verdad es la mejor forma de hacerlo? El nuevo directivo descubre que no. Vuelve a preguntarse el porqué se hacía antes así y se repetía solo por costumbre? ¿ Sería para no perjudicar la empresa? El Dr Las Heras ( Sicólogo social, docente universitario en Argentina) dice que ninguna de las razones expuestas son verdaderas razones.

La causa estriba en la dificultad para analizar una misma cuestión de modo diferente. Una vida en armonía requiere pues, reprogramar las formas de pensamiento con gran plasticidad y ……elasticidad. La sociedad actual, pensamos lo requiere hoy más que nunca.

Recientes investigaciones efectuadas en los E. Unidos demuestran por ej que las generaciones que están naciendo actualmente deberían cambiar ya no de trabajo, sinó en diferentes profesiones entre 3 a 5 veces a lo largo de su existencia. ¿ Comprendió Ud. el porqué? La rutina no es buena, no permite al individuo crecer interiormente.

Por lo tanto, todos debemos disolver los prejuicios ( juicios a priori) y ser capaces de adelantarnos a los acontecimientos, aplicando el pensamiento racional, así como la imaginación y la fantasía, que contribuyen a realizarse en una vida plena……Solo que: hay que tener temple para hacerlo.

Conclusión: Para mí el destino, la fatalidad, el azar NO existen. Cada ser humano es dueño de su propia vida. ¿ Qué piensa Ud. al respecto?



René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista