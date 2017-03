Nacional 10-03-2017

Destitución del título y acusaciones por descalificativos: La polémica alrededor de Míster Chile 2016

“(Me dijeron) que era un stripper que, básicamente, iba a excitar gays, con palabras mucho más vulgares”. Esa es parte de las acusaciones que Victor Candia (23) hace en contra de los organizadores del concurso Míster Chile, y del cual fue vencedor en septiembre pasado para representar al país en certámenes internacionales. El domingo, el mismo día en que Candia debería haber estado en Lima, concursando para Mr. Real Universe, desde Míster Chile informaban que quien participaría en esa ocasión en nombre del país sería Andrés Bechan, y que la organización había destituido a Candia del título "New Mister Chile 2016", con una carta formal el día 28 de febrero. “Cabe señalar que es la primera vez durante nueve años de trayectoria de nuestro certamen "New Mister Chile", que nos vemos en la obligación de tomar esta drástica decisión”, escribieron en el perfil de Facebook del concurso. Ese mismo día, Candia publicaba un comunicado desde su propio perfil, asegurando: “Debo rectificar que yo fui quien tomó la decisión de desligarme de ellos como organización. Los motivos: incumplimientos de contrato, premios nunca entregados de mi primer lugar, eventos con marcas sin concretar, prohibición de presentarme a eventos en forma independiente, y descalificaciones por parte del director Felipe Toledo”. “Me prohibieron trabajar en Club Divino por ser un lugar de concurrida diversidad. Irónicamente, los tres primeros eventos fueron en discotecas de dicho ambiente. Sin embargo, se me descalificó por trabajar (…) en un trabajo serio, inclusivo y muy profesional”, agregó Candia, quien aseguró a Chilevisión el día de ayer que la relación entre él y los organizadores nunca fue de equipo. “Esto fue casi dictadura”. Toledo se defiende y acusa problemas de ego En el mismo espacio televisivo, el programa “La mañana”, se mostró parte del contenido de la carta, supuestamente enviada a Candia para informarle de su destitución. Ahí, se señalaba como motivos el haber abandonado algunas actividades comprometidas por la organización; subir “fotografías eróticas”, “imágenes que no van con nuestra línea editorial, ni con nuestro perfil como concurso”; y “escribir y publicar en redes sociales problemas de índole personal, utilizando nuestra marca registrada. Por ende, confundiendo a los seguidores y lectores”. Por otro lado, y para defenderse de las acusaciones del ex Míster Chile, se publicó un extenso comunicado en el que se aseguraba que existían faltas a la verdad y que “los premios prometidos como tratamiento dental, vestuario han sido entregados y (Candia) cuenta con gimnasio gratuito que hasta el día de hoy sigue utilizando”. Además, se hizo un especial énfasis en aclarar que el concurso no rechazaba la diversidad sexual. "Nuestra organización jamás a discriminado ningún tipo de público".