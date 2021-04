Política 01-04-2021

Destruyen propaganda política en distintos puntos de Talca





El consejero regional y candidato a Gobernador Regional, Juan Valdebenito realizó un llamado a todos los candidatos a tener una campaña limpia y a no destruir el material de difusión con el que cuentan, ya que en general y sobre todo para los independientes y partidos pequeños, como es el caso de Republicano, se adquieren con mucho esfuerzo.



Pero este no es el panorama que se vive actualmente en la comuna de Talca, destrucción de propaganda de diferentes candidatos y en distintos sectores de la ciudad es el sucio panorama que se ve por estos días.



El consejero regional y actual candidato a Gobernador Regional, Juan Valdebenito, señaló que “han roto una gran cantidad de nuestra propaganda y de los candidatos a concejales por Talca, Jorge Garcés y Carolina Moore y quiero llamar a todos los candidatos a que cimplan la palabra que en algún momento cuando se juntaron varios candidatos quedamos en que iba a ser una campaña limpia, sin agresión, cosa que yo he respetado. Mi llamado es a que nos respetemos y que no se sigan realizando estos actos de vandalismo”.