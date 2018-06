Opinión 26-06-2018

Desvaríos del ‘79

En un dos por tres pasó del estrado a la calle tirando corvazas donde cayeran.



¡Vamos niños, no tengan miedo!, ¡Vuelvan! ¡Si estos cholos no son pa’ nosotros! – gritaba enardecido-.



Los presentes demoraron en reaccionar, todo era demasiado inverosímil.



Luego entre varios trataron de sujetarlo. A uno le atravesó la cara con el corvo. Las mujeres chillaban, algunas se tiraban de los pelos, aterradas, sin atinar a nada.



El festejo a los veteranos del ’79 terminó con una camisa de fuerza y el cabo Rosamel Tapia, el más viejo de todos, en el manicomio.

Varios niños tajeados, algunos con el cuello cercenado y otros con el vientre abierto, vestidos con el uniforme de guerra peruano de la guerra del pacífico, que habían usado en el simulacro de combate como parte del homenaje, quedaron tirados en el suelo, revolcándose.

- ¡No, no me lleven, no quiero ir!

- ¡La leva! ¡La leva! ¡Viene la leva! Escuchó voces que llegaban lejanas.



Él se creía seguro en su escondite, un hoyo disimulado entre las moras al que se introducía cuando andaban reclutando gente a la fuerza, pero igual lo encontraron.



Ahora se lo llevaban de nuevo. Pero ¿por qué? Él ya había cumplido con la patria; había dejado su familia, su chacra, su mujer libre a los apuros del patrón.



Llegaron a un recinto y, recién ahí, le sacaron ese camisón que lo inmovilizaba. Lo trasladaron a una pieza donde lo dejaron encerrado. En el camino, los internos, lo atosigaron pidiéndole “liaditos”.



Pero no sólo le pedían puchos, también le contaban que “el Pedro aquí se roba todo”; “la María y el Juanito Michó, van juntos al baño...”

-Pero ¡Cómo!, pensaba, ¿hay reclutas mujeres?

- “La María, tiene hartos cabros, que ya no la quieren dejar aquí porque algo las paran que acá le aforran, y los tíos -los enfermeros- están asustados que se den cuenta que el Juanito Michó y el Pedro no son los únicos que va al baño con ella”, continuaron diciéndole.



Por el fondo del patio entraron dos hombres, con delantal blanco-

“Debo estar en la enfermería –piensa Rosamel-… Pero conmigo se las vieron estos cholitos... ¿Entonces estoy preso en un cuartel peruano? Aunque hablan todos como chilenos, hasta los guardias”.



- “¡Flauta!, tengo que ir a regar los porotos si no se va a perder el turno, y el Juan Chandía me lo va a levantar”. ¡Qué! Si de tanto tiempo que ando por estas serranías, capaz que el Juan Chandía ya se haya hecho de mi agua, y quizás hasta de mi pedazo de tierra. Y mi vieja; capaz que también ande a las vueltas de ella – pero no, ya se la debe haber llevado el patrón, que harto tupido la mandaba a buscar para que fuese a ayudar a las casas- ¡Bah!, aquí viene el Juan Chandía, y trae un plato rebosante- dice que es para mí- que coma-; desgraciado, me trae un plato de porotos- anda a reírte de tu abuela”.



Y le larga Rosamel el plato al enfermero.



“Y los mocosos, ¡Habrán tirado pa’l monte!, que dicen que a

salteadores se han botado algunos, arrancando de las levas. Con tal que a mis cabros no se los hayan llevado como “maruchos”. Pero ya vendrá mi teniente…a sacarme de aquí y podré volver a mis terrones. Harto chicos son estos cholos pero a los que les di el bajo recién, ¡se pasaron! ¿Y cómo fue que me agarraron tan re’ juertazo?, si parecían los de la leva…



Ellos deben haber sido, porque si no… ¡entonces estoy en el

Cuartel, pero, teniendo tanto en que afanar, ¡que vengan otros a defender las famosas minas! ¡Qué tengo que ver yo con ellas!



¡Si no es por la leva…! Harta labia tenía el enganchador que había pasado antes, ¡Pero a mí no me movían! Por puro gusto no iba a dejar mi suelo. Ahora dicen que nos van a homenajear, pero puras cintas y medallas no más, con eso no comemos, que me devuelvan mi brazo mejor, que harta falta me hace pa’ la pala. Bueno igual me las tengo que arreglar pa’, en acabado el turno, arreglar la pirca del corral de las cabras, que ya deben de andar alzadas.



Aquí viene el guardia, a lo mejor me dejan salir y alcanzo a enganchar pa’ la sierra con los que andan siguiendo al brujo Cáceres *.



Ojalá, pa’ pasar a ver mi chacrita y tusar el bayo, y herrarlo

también, que debe de estar todo aspeado. Con la Ricardina ya estamos palabreados, así que en terminando la cosecha de porotos hay casorio, y pasamos a los chiquillos por la libreta. ¡Cómo va a ser tanto que me agarren otra vez los de la leva!”



*Brujo Cáceres:



Andrés Avelino Cáceres. General del ejército peruano que lideró la resistencia en la sierra contra la ocupación de Chile durante la guerra del pacífico.



(Manuel Antón)