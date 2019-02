Policial 24-02-2019

Detectives de la PDI esclarecen millonario robo a molino

Un ex trabajador de una empresa molinera fue detenido durante las últimas horas por detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Molina, tras una denuncia por un millonario robo que afectó a la empresa Molino Santa María de esta ciudad.



De acuerdo a los antecedentes policiales, el imputado, quien fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Molina, cumplió labores propias de la empresa como envasado y secado, sin embargo durante el período que estuvo trabajando habría tenido una preocupación especial por la ubicación de las cámaras de seguridad.



Días después de la desvinculación de este ex trabajador, dos sujetos perpetraron un robo a las dependencias de la molinera, llamando la atención la habilidad para acceder a los sectores donde se resguardaban especies de valor y dinero en efectivo. Los autores del delito, huyeron con 22 millones de pesos en dinero y especies.



Una vez, derivada la investigación a la PDI, por parte de la Fiscalía Local de Molina, los detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística concurrieron hasta la empresa, determinando que los sujetos habrían utilizado la técnica del oxicorte. Testigos entrevistados por la policía dieron a conocer sus sospechas hacia el imputado, ya que, durante los pocos días que estuvo trabajando, había prestado especial atención a la seguridad que presentaban las oficinas afectadas por el robo.



Los oficiales investigadores decidieron identificar a esta persona, quien mantenía antecedentes policiales por robo por sorpresa, homicidio frustrado, amenazas, lesiones graves, hurto y robo en lugar no habitado. Por las incongruencias de su relato, la PDI incautó su teléfono celular, equipo que al ser periciado se estableció que el sujeto había mantenido conversaciones con dos personas sobre las vulnerabilidades en el sistema de seguridad de la empresa donde trabajaba, observándose una planificación del delito cometido.



Con estos antecedentes, el Ministerio Público gestionó una orden de detención contra esta persona, la que fue decretada por el Juzgado de Garantía de Molina y cumplida por los detectives de la PDI.



La policía civil continúa desarrollando la investigación para dar con la ubicación de los autores materiales, quienes estarían identificado y su detención sería inminente.