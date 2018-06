Policial 17-06-2018

Detención ciudadana: en calle Maipú de Linares atrapan a sospechosos por robo

Dos sujetos fueron detenidos en calle Maipú, entre Yumbel y Lautaro, por un radiotaxista, sorprendidos robando celulares en pleno sector céntrico de Linares.

Junto a otros ciudadanos, retuvieron a ambos delincuentes, esperando la llegada de carabineros, que los trasladó a la Comisaría para continuar el proceso de rigor.

Una multitud de transeúntes, no desperdició el tiempo para recriminar duramente a ambos retenidos, jóvenes de no más de 20 años, quienes también se enfrentaron verbalmente a las personas que les reprocharon su accionar, reflejando la sensación de impotencia y molestia por la denominada “puerta giratoria” de la Justicia.

Los registros de detenciones ciudadanas se hacen cada vez más recurrentes, e instalan un punto de alerta sobre el funcionamiento de planes preventivos de seguridad comunal.

En Linares, recordemos, está en implementación desde el 2016, un Plan Comunal de Seguridad Ciudadana, con recursos del Ministerio del Interior. Además, en marcha blanca la instalación de cámaras de televigilancia. Y, finalmente, un Plan Cuadrante de Carabineros, que no han logrado frenar la escalada delictual en diversos sectores de la ciudad.

Un episodio que deja reflexiones y evidencia que, ante este escenario, muchos ciudadanos no están dispuestos a verse vulnerados en su integridad por la presencia de delincuentes comunes.