Nacional 01-03-2019

Detención de prófugos por crimen de matrimonio Luchsinger: ¿Quiénes son ahora los más buscados por la PDI?

l marco de la causa que investiga el deceso del matrimonio Luchsinger Mackay. Pero aunque tenían dictada la sentencia, no la estaban cumpliendo. José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel eran dos de los prófugos más buscados por la PDI. Tras cuatro meses de búsqueda, ambos fueron detenidos este martes. Pero no son los únicos. Como ellos, la Policía de Investigaciones lleva un registro de quienes han logrado escapar de la justicia. Tras la detención de los primos Tralcal, la lista se reduce a ocho hombres y una mujer.

"El listado nace como una necesidad de interactuar con el entorno, a fin de lograr extender los mecanismos de búsqueda", dice a Emol el subprefecto Erick Menay, de la Subdirección de Investigación Policial y Criminalística. "De esta manera y previa orden judicial, se difunden las identidades y rostros de prófugos de la justicia con el objetivo de recabar información útil para su detección, localización y detención; método de difusión que está en vigencia desde hace más de dos décadas", agrega. La priorización de los nombres, explica, es producto del análisis y pertinencia del proceso investigativo. En primer lugar se busca no afectar sus alcances y tesis investigativas, y luego se prioriza la relevancia del caso por la naturaleza del delito, siempre procurando no intervenir en la persecución penal del delito. "Las definiciones son producto de las determinaciones de los equipos de trabajo y jefes de brigadas, que consideran, bajo el principio de oportunidad, desclasificar la reserva de la investigación en este contexto", dice. "La lista es el único mecanismo institucional mediante el cual damos a conocer públicamente a los prófugos de la justicia". Los prófugos del FPMR Con Ricardo Palma Salamanca a la cabeza, asilado en Francia, existe todavía un grupo de ex frentistas que no están cumpliendo las condenas que se les aplicaron. "El Negro" se encuentra prófugo por el homicidio del ex senador Jaime Guzmán desde que escapó de la Cárcel de Alta Seguridad en un operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conocido como "vuelo de justicia". Como él, tampoco se ha ubicado a Luis Alberto Moreno Correa, conocido como "El Vietnamita". Moreno participó en el asesinato del informante Agdalín Valenzuela y tiene antecedentes por infringir la ley antiterrorista, además de su vinculación con el secuestro del empresario brasileño Washington Olivetto.