Policial 04-04-2019

Detenido por presunto parricidio de lactante en Linares queda en ampliación hasta el viernes

La tarde del martes, finalmente, fue detenido por efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Linares, Alfredo Yáñez, de 28 años, el padre de la lactante de 1 mes y medio, Sofía, fallecida por un golpe en el cráneo, hecho ocurrido el domingo y que queda al descubierto cuando arriban con la menor, fallecida, al Hospital de esta ciudad.

En este caso, el aprehendido por su presunta participación en el delito de parricidio, debió comparecer ayer al Tribunal de Garantía, no sin antes haber sido severamente increpado, incluso golpeado, cuando es llevado al Servicio de Urgencia la tarde noche del martes, cuando la PDI cumple con el procedimiento de rutina, de constatación de lesiones. Un escenario similar se vivió cuando un numeroso grupo de personas, lo esperó a la salida del cuartel de la policía civil, en el instante que es derivado al Juzgado.

En la audiencia, realizada con medidas de seguridad para restringir el acceso al recinto del público, para evitar incidentes en el edificio, se determinó a solicitud de la Fiscalía de Linares, ampliar el plazo de detención del sujeto, hasta el viernes, debido a diligencias que se esperan sumar para sustanciar la eventual formalización en su contra.

La Fiscal Adjunta Carmen Gloria Caamaño, precisó que “la autopsia y los datos recolectados hasta el momento, generan controversia entre la versión que fue una caída casual y la hipótesis de una agresión intencionada. Por ello, esperamos revisar peritajes que permitan configurar o no el delito de parricidio. Estos mismos antecedentes, nos señalan que, hasta el momento, no existen lesiones de connotación sexual contra la lactante”.

El abogado defensor licitado, Marco Caballero, no se opuso a la ampliación de la detención, por lo que la nueva audiencia quedó fijada para mañana viernes, a las 11:00 horas, en el Tribunal de Garantía de Linares.

Según Fiscalía, el detenido presenta antecedentes anteriores por episodios de agresión e infracción a la Ley 20.000 de drogas.