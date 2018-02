Nacional 18-02-2018

Deterioro del Faro Monumental de La Serena: Autoridades recomiendan restringir el acceso

La seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, dijo que no se debería realizar ninguna actividad y que se debe señalizar el peligro. La estructura presenta una socavación en sus cimientos.

Si bien la seremi de Obras Públicas de la Región de Coquimbo, Mirtha Meléndez, no confirmó que el Faro Monumental de La Serena esté inclinado, tal como afirman algunos turistas en las redes sociales, sí aseguró que se están realizando estudios para determinar su estabilidad. "Mientras no se tengan los resultados, no se debiera realizar ninguna actividad y hay que señalizar el peligro", dijo sobre el estado de la estructura que tiene 28 metros de altura y una terraza principal de 1.840 metros cuadrados. La estructura construida entre 1951 y 1953 presenta una socavación en sus fundaciones debido al paso del tiempo, la acción del oleaje y la confluencia de las aguas lluvias que provienen desde el centro de la ciudad. Actualmente para protegerlo del oleaje se está diseñando una infraestructura, que consideraría una superficie de 270 mil metros cuadrados de superficie.