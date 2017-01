Nacional 21-01-2017

Detractores y defensores: ¿Por qué Alto Maipo ha sido polémico desde su inicio?

Como "un triunfo ciudadano que logró su primer objetivo" calificó la organización que se opone tajantemente al proyecto hidroeléctrico, "No Alto Maipo", la determinación de Minera Los Pelambres, filial de Antofagasta Mineral y controlada por el Grupo Luksic, de vender su 40% de participación a la empresa dueña del otro 60%, AES Gener. "Con esta decisión, Minera Los Pelambres y, por lo tanto Antofagasta Minerals, saldrán totalmente de la propiedad de un proyecto que no es parte de la estrategia del Grupo Minero ya que se trata de una iniciativa ajena a nuestra actividad", indicó Iván Arriagada, presidente Ejecutivo de Antofagasta plc, a través de un comunicado.

La hidroeléctrica, que está en la mitad de la construcción en la cordillera de la Región Metropolitana desde 2014, está compuesto por dos unidades: Alfalfal II y Las Lajas, las que generarán en conjunto 531 MW de potencia. "Para producir esta energía, se ocuparán parte de las aguas de los ríos Volcán, Yeso y Colorado, las que serán íntegramente devueltas al río Maipo casi seis kilómetros aguas arriba de la bocatoma de la empresa de agua potable y de las captaciones de los canalistas, por lo que no afectará el abastecimiento de agua potable para Santiago, su uso para regadío y las actividades deportivas que se realizan en torno al río Maipo", describe la firma en su página web. La empresa destaca entre sus ventajas que "es una central de pasada", "no interfiere el suministro eléctrico de la región", "entrega mayor seguridad al suministro eléctrico" y que cuenta con "un diseño respetuoso con el medioambiente". Detractores Justamente, el tema del agua es lo que apunta "No Alto Maipo", los que en una declaración pública de ayer señalaron que "en mayo de 2016, fuimos a Inglaterra y participamos de una reunión de accionistas de Antofagasta Minerals, ahí denunciamos que la minera estaba financiando un proyecto hidroeléctrico que amenazaba con dejar sin agua potable a la Región Metropolitana".