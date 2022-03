Opinión 03-03-2022

DEUDA CONSOLIDADA: CHILE YA NO PUEDE ESPERAR







El Congreso reabrió sus puertas para debatir iniciativas fundamentales, entre ellas, el proyecto de ley que crea un registro de deuda consolidada. Ante esto, no podemos olvidar que Chile es el único país de Sudamérica donde no existe un registro de deuda consolidada; situación que representa una barrera importante para que la ciudadanía pueda acceder a nuevas y mejoradas alternativas de financiamiento, producto de las enormes asimetrías y silos de información que actualmente existen en el mercado del crédito.



A diferencia de lo que dijeron varios diputados el año pasado cuando comenzó el debate en torno a este tema, la evidencia internacional indica que contar con un registro de deuda consolidada es muy positivo para que se empiece a interiorizar y poner en práctica el endeudamiento responsable en el país, por no dejar de mencionar la contribución que se haría para mejorar la salud mental de miles de personas que hoy la han visto deteriorada producto del sobreendeudamiento.



Chile no puede seguir esperando contar con un registro de deuda consolidada, iniciativa que no ha logrado ver la luz desde hace 11 años. Será clave en marzo avanzar con este proyecto, pensando en el bienestar financiero de todos los chilenos y sabiendo que seguiremos viviendo en un entorno de alzas en las tasas de interés y reducción de plazos de pago.



Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile.