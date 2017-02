Crónica 23-02-2017

Devuelta de mano

Treinta pacientes del Hospital de Chanco y Pelluhue que se encontraban en lista de espera para consulta de Urología recibieron atención de especialista gracias a la iniciativa personal y desinteresada del Dr. Juan Rojas, quien entre los años 2002 – 2007 llegó al Hospital de Chanco como médico en etapa de Destinación y Formación y hoy después de casi 15 años regresó como médico especialista en urología a “devolver la mano”.

La Directora del Hospital de Chanco, Angélica Vera, valoró y agradeció la iniciativa del Doctor quien con su gesto contribuyó a resolver un problema que aqueja a muchos establecimientos como lo es la brecha de especialistas ““Como hospital estamos muy contentos con este aporte, es importante destacar y agradecer este gesto. El Dr. Rojas fue médico en etapa de destinación y formación ( EDF) acá en el Hospital y también fue director. Él nos contactó y nos hizo este ofrecimiento, el que aceptamos felices, considerando que teníamos una lista de espera importante en Urología, con alrededor de 30 personas de Chanco Urbano, Rural y Pelluhue. De ésta lista se hizo una priorización en relación a tiempo de espera y urgencia, dando solución a 30 usuarios.”

El Dr. Juan Carlos Rojas, define esta iniciativa como una “devuelta de mano”, puesto que se siente agradecido de la acogida que le brindó el establecimiento en su tiempo de formación ““Para mí esto es una devuelta de mano, es venir a ver a los amigos, a mi ahijado que tengo acá, a los padrinos de mis hijos que nacieron aquí en Chanco y dentro de eso, resolver los problemas que tienen los colegas que yo tuve cuando estuve acá como médico general de zona y director ya hace casi 15 años. Siento que a esta gente le debo mucho, me recibió cuando sabía muy poco y ahora que se un poquito más les vengo a devolver la mano”.

En relación a las atenciones, el especialista señaló que “había 30 interconsultas al Hospital de Talca y de ellas se vieron todas, se hizo un estudio integral del paciente, con ecografía, cistoscopia los que requerían y de esa lista de espera, sólo dos son derivados al Hospital regional, un paciente con tumor vesical y uno con hiperplasia prostática con indicación quirúrgica”.

Del mismo modo, señaló que se siente plenamente feliz y satisfecho con la realización de éstas atenciones “Yo me doy por pagado con que la gente se vaya contenta, tranquila y lo más lindo es que se acuerdan de ti y que se acuerdan bien, esa es mi mejor paga, la retroalimentación positiva, la sonrisa y el agradecimiento de gente que lleva mucho tiempo esperando por algo que a mí no me cuesta nada”.

Marieta Espinoza Faúndez, vive en el Sector de Quiñipato, Chanco Rural y llevaba dos años esperando atención de especialista “hace tiempo vine a consulta y la Dra. Me dijo que había unas cositas que eran sospechosas, así que me dejaron en espera de consulta de especialista, el otro día me llamaron y dijeron que aquí mismo me atenderían. Me parece muy bien, porque la verdad estaba muy asustada imaginando que podría tener algo grave, y que haya venido el Dr. Rojas a nosotros nos ha beneficiado mucho, no tuvimos que esperar tanto tiempo y me dio tranquilidad, porque me dijo que no tengo nada, me examino y fue muy amable. Si él no hubiese venido, hubiese tenido que ir lejos y quizás en cuanto tiempo más para que me atendieran”.

La Directora (s) del Servicio de Salud Maule, Juana Maldonado, valoró y agradeció la iniciativa del Dr. Rojas, señalando “Como Servicio de Salud valorar y agradecer la iniciativa del Dr. Rojas, en primer lugar, porque él fue un médico EDF nuestro y estuvo 6 años trabajando en el Hospital de Chanco desde el año 2002, por lo tanto, el que hoy día, el como una iniciativa personal, haya querido venir a apoyar a nuestra región es un hecho que hay que destacar y resaltar. Somos una región con una brecha grande de especialista y listas de espera y que él se haya sensibilizado con el tema, no solo de la lista de espera, sino que con la comuna de Chanco en la cual él tuvo un periodo importante de su formación como médico, es digno de admiración. Creo que es un ejemplo que hay que destacar y ojalá que muchos otros especialistas que pasaron por nuestra región pudieran imitar la iniciativa que él ha tenido”.