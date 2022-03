Nacional 11-03-2022

DGA informa que la estación de Portillo registra la menor acumulación de nieve en los últimos siete años

La Dirección General de Aguas (DGA), informó que la estación de Portillo, en la Región de Valparaíso, registró la menor acumulación de nieve durante febrero de los últimos siete años, y solo alcanzó los 6,74 milímetros, en 2015 se habría registrado el menor número con sólo 0,32 milímetros de nueve, y desde entonces no se tenía un registro tan bajo para el mes pasado. La sequía en la Región de Valparaíso, ha estado presente hace más de trece años consecutivos, donde se ha visto un déficit de agua caída.

El gerente general de Esval, Alejandro Salas, sostuvo que "la cordillera es nuestro embalse natural, pero hoy simplemente no contamos con este, lo que significa que debemos extremar la buena gestión del agua acumulada en Los Aromos, del escaso caudal que corre por los ríos y ser conscientes del sobreesfuerzo al que están sometidas las fuentes subterráneas". "Partimos con una base más baja que el promedio histórico para esta fecha y los pronósticos para la temporada de invierno no son auspiciosos. Por ello, no sólo seguimos buscando alternativas para reforzar nuestras fuentes, sino que el diálogo con las Juntas de Vigilancia es más prioritario que nunca. Nos estamos desertificando y todos los usuarios debemos adaptarnos a este nuevo escenario de emergencia climática" expresó. Agua embalsada El embalse Los Aromos ubicado en la comuna de Limache en Valparaíso, tuvo en febrero 13.653.806 metros cúbicos, y según los registros de 2021 en la misma fecha solo habían 5 millones de metros cúbicos de agua. Frente a la mayor acumulación del suministro, desde Esval señalaron que "la cifra actual da cuenta de los buenos resultados del proyecto de conducción Los Aromos-Concón, la gestión y el gran esfuerzo realizado por los agricultores de la cuenca del Aconcagua y las autoridades, que nos permite conducir más agua hacia esta reserva". Pese a esta situación, Salas advirtió que se está en una mejor posición para la siguiente temporada, pero que no hay que confiarse debido a que aún "no es suficiente". Además, añadió que "no tenemos certeza de cómo se comportarán las lluvias este invierno, ni cómo la permanente sequía afectará a las fuentes subterráneas. Debemos estar preparados para los peores escenarios, que hasta ahora han demostrado ser perfectamente posibles". Sobre el Tranque La Luz, que abastece a más de 15 mil familias en Placilla y Curauma confirmaron que se encuentra en un 58,7% de su capacidad, lo que equivale a más de 3 millones de metros cúbicos acumulados. El caso del lago Peñuelas, que hace más de 20 años era la principal reserva de agua de Valparaíso y que tiene una capacidad de 95 millones de metros cúbicos, se encuentra prácticamente seco y hasta la fecha solo tiene 15 metros cúbicos de agua.