Crónica 02-12-2020

DGA Maule declara desierto remates y deja disponibles derechos de aguas en ríos y esteros



La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) declaró desiertos los remates de cinco títulos pendientes de derechos de aprovechamiento de aguas No Consuntivos, debido a que no se cumplió el requisito legal que exigía que 48 horas antes de la realización de la subasta los postores interesados deben presentar una garantía de seriedad.



“Estamos satisfechos de poder concluir este proceso administrativo que nos permiten dejar disponibles estos derechos de aguas que habían sido solicitados hace muchos años, entre el 2009 y 2014, en un contexto de abundancia hídrica y así asegurar que las aguas no sean extraídas los ríos y esteros de la zona para fines hidroeléctricos”, señala Paula Castro, Directora de la DGA de la Región del Maule.



Los 5 remates programados en Colbún (1), Molina (1) y San Clemente (3) para el 2 de diciembre, correspondían a derechos de aguas superficiales no consuntivos, que son aquellos que permiten emplear el agua sin consumirla y obliga a restituirla de acuerdo a lo establecido en el momento de ser adquiridos.



“Contábamos con antecedentes de que era probable que estos remates se declararan desiertos, ya que se trataban de títulos que se habían pedido para fines hidroeléctricos. Hace algunos días el Director de la DGA, Oscar Cristi, explicó en un diálogo ciudadano en la comuna de San Clemente, que este tipo de proyectos de generación dejaron de ser rentables por la irrupción de las fuentes de energía no convencionales y que lo más probable es que no hubiese interesados, y así sucedió también en el Maule”.



“Estos son los primeros remates de derechos de aguas que se han realizado en la Región. Esperamos que la ciudadanía haya podido ver cómo el proceso se desarrolló en forma transparente e informada y cumpliendo en todo momento lo señalado por la normativa vigente”, menciona Paula Castro.



“Como DGA nuestro rol es aplicar las herramientas legales que permiten regular el uso de los recursos hídricos y priorizar el agua como un bien nacional de uso público, asegurar el consumo humano, evitar la especulación y dar más transparencia a los procesos administrativos”, puntualiza.



EL PROCESO DE REMATE

Este tema se rige en el artículo 142 del Código de Aguas que señala que la DGA debe rematar aquellos derechos de aprovechamiento de aguas que en un plazo de seis meses surgieran dos o más solicitudes sobre las mismas aguas y no hubiesen recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos.



Esta normativa, incorporada en la reforma al Código de Aguas del año 2005, busca asegurar que los titulares de los derechos de aguas las utilicen realmente para el consumo humano y actividades productivas y de conservación, siempre y cuando se asegure la sustentabilidad del recurso hídrico e impedir que se adquieran sólo para obtener un beneficio económico posterior. Siguiendo lo establecido, el 17 de noviembre se publicó en los medios de comunicación que el 2 de diciembre se realizarían los remates, a menos que 48 horas antes de la hora fijada se declararan desiertos por falta de interesados.



El proceso terminó 48 horas antes de la fecha fijada para las subasta, porque no existió ningún ingreso de garantía de seriedad de la oferta de algún interesado en participar en los remates, circunstancia que fue certificada el 30 de noviembre pasada las 12 horas por la DGA.