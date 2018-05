Editorial 12-05-2018

Día de la Inclusión

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece el 3 de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Inclusión Social y la No Discriminación .



El texto legal busca crear conciencia en la sociedad chilena de la existencia de personas que son discriminadas, ya sea por su condición socioeconómica, de género, capacidades físicas u otra, de modo de comprometerla en lograr el pleno respeto de sus derechos, particularmente, respecto de las personas con discapacidad y relevar la importancia y valor de la cultura de la inclusión y la accesibilidad.



Asimismo, señala que se ha considerado el día 3 de diciembre para el Día Nacional de la Inclusión Social y la No Discriminación en concordancia con la celebración en la misma fecha del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas, a fin de crear conciencia de que la accesibilidad es un asunto transversal de desarrollo en el mundo. Esta fecha fue instaurada de acuerdo con la resolución 74/3 de la Asamblea General, que fue adoptada el 13 de octubre de 1992.



La propuesta además puntualiza que el fomento de la cultura para las personas con discapacidad debe ser un hecho concreto y no una declaración de buenas intenciones, que al final se convierten en letra muerta. En este plano se plantea avanzar, por ejemplo, en la creación del Ministerio del Adulto Mayor y de las Personas con Discapacidad.



Del mismo modo, se pretende establecer una iniciativa legal que permita la intervención de los Monumentos Nacionales en cuanto a accesibilidad para las personas con discapacidad, en forma especial, con escalinatas de acceso a edificios declarados como tales, resguardando su patrimonio.