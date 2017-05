Opinión 14-05-2017

Día de la Madre

“ El corazón de una madre es el lugar más hermoso para un hijo y el único

que no puede perder”…( Autor anónimo)

Comienza mayo y de inmediato recordamos un Aniversario más de la gesta de Iquique y el llamado Dia de la Madre, considerado en el comercio como “ la segunda navidad” por razones de venta y endeudamiento para miles de consumidores.

Esta fecha es movible al igual que Semana santa, pues está fijada coloquialmente para conmemorarse el segundo domingo de mayo, la que en este año ( 2017), cae en el domingo 14 del presente.

Sin embargo, esa no es la fecha real ¿ Cómo así?....Hasta 1976 el Día de la Madre estaba estipulado, por la Cámara de Diputados, que se celebrara el 17 de octubre, pero, el Dect. Supremo 1.100 fue modificado y se instauró el 10 de mayo, como fecha oficial para nuestro país.

Quizás Ud. no conocía este dato, como tampoco el que a continuación le informamos. En la misma fecha que en Chile, se celebra el Día de la Madre en países como: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Croacia, Dinamarca, Usa, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Italia, Japón, Letonia, N. Zelanda, Holanda, Rep. Checa, Suiza, Taiwán, Turquía y en nuestra América: Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

En Argentina, se celebra el 14 de octubre. En Panamá, el 22 de dic. y en Rusia el último domingo de Noviembre .En Arabia Saudita, Egipto y parte del Medio oriente, el 21 de marzo.

Como Uds. han podido comprobar, todas mis crónicas van dirigidas a tratar de recordar o aumentar el acervo cultural de los lectores. Por lo que no encontrarán temas poéticos, por no tener las condiciones de los vates, que sí entregan frases adornadas con recursos especiales, nacidas de los sentimientos de ellos mismos .Natura, fue esquiva conmigo en ese aspecto ,solo me deleito leyendo los buenos y hermosos versos. Tampoco, soy “ Historiador” soy un mero “ copiador” de asuntos que atañen a recordar los hechos principales acaecidos al hombre, por lo que esta vez, una vez más diremos algo, sobre lo leído respecto al Día de la Madre.

En un art. alguien, que se firma como Taboola, informa que desde hace más de un siglo se celebra este Día. Aunque su origen se remonta, dice, a la antigua Grecia, cuando esos pueblos realizaban homenajes a REA, la Madre de los dioses Zeus, Hades y Poseidón.

Diversos activistas, lucharon posteriormente por los Derechos Civiles de las Mujeres. Entre ellas la escritora y poetisa Julia Ward Howe, quien en 1870 ( algunos hablan de 1873) realizó una Proclama en el Primer Congreso del Día de la Madre. Dicha Proclama, convocaba a un Congreso Internacional de Madres con el único objetivo de establecer alianzas entre diferentes nacionalidades, que permitieran buscar arreglos amistosos en asuntos internacionales ,para lograr evitar las guerras Es así como en parte dice: ¡ Levántense mujeres de hoy!. ¡Levántense todas las que tienen corazones sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas!. Digan con firmeza “ no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias inclementes……..” no se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellos de otro país, como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice “ “Desarme”. La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión”……….Esta vez, podemos decir nosotros: ¡ Desgarrador mensaje ¡ ¿ Verdad? Pero cuanta verdad encierra.

La actual celebración del Día de la Madre tiene sus inicios en los Estados Unidos, en 1914 ,bajo la Presidencia de W. Wilson quien estableció su conmemoración oficial a raíz del trabajo que realizó Ana Reves Harwe durante la Guerra Civil para reconocer los Derechos de las Mujeres y el Día de la Madre. Ahora ,diremos algo poco conocido de Ana Harwe, posteriormente, a la ya celebración oficial del Día de la Madre en 1920, se percató que esta celebración se prestaba para la comercialización, por lo que declaró: Una tarjeta impresa No significa más que se es demasiado indolente para escribirla de puño y letra a esa mujer que ha hecho por uno más que nadie en el mundo”

Al respecto, acotaremos también que desde el comienzo de la actual sociedad de consumo , este Día se transformó en una buena excusa para vender más y más. El comercio y el marketing lograron imponer a la industria como la mejor alternativa de festejo, ofreciendo cientos de opciones para regalar a las mamás, con grandes facilidades de pago y como consecuencia el mayor endeudamiento de las masas consumidoras.

Nuestro país no escapa al consumismo exacerbado en la celebración de este Día. Aunque debiera celebrarse el 10 de mayo, en la práctica se celebra el segundo domingo del mes, fecha que no corresponde a la fecha definida. Cambio que como Uds. podrán ver es solo para asegurarse que los centros comerciales estén repletos y el mercado pueda tener una “ segunda navidad”… Así, amigos míos, el Día de la Madre pasó a ser solo una excusa comercial, mientras que su trasfondo histórico quedó relegado al olvido

El poema enseñado en la escuela, el ramito de flores hechos por los mismos alumnos y el poema aprendido para declamarle a las Mamás, pasó al olvido .Solo algunos colegios hacen confeccionar con sus manitos, una tarjetita de saludo a las mamitas .Claro, es más fácil comprarle hoy un chocolate, unos pastelillos, un perfume los con más recursos, que hacer un regalo fabricado por las propias manos de los educandos .tampoco es culpa de nuestros chicos, los profesores también tenemos hoy bastante culpa en este sentido ¿ Alguien enseñará hoy por ej. la canción “ Mantelito Blanco” o ese poema que hoy recordamos ( no así al autor) “ las manos de mi madre”, “ Obreritos” y tantos otros.

Los padres jóvenes de hoy, o nosotros los abuelitos, tenemos entonces una tarea por delante: “ Volver a celebrar sanamente y sin mayores gastos a las madres del hoy”. Este día es la oportunidad para que los hijos puedan mostrar su amor y agradecimiento a quien les dio la vida.

Termino acotando lo que expresó Ana M. Zlachersky ( decana de la Univ. Central) “ Hay situaciones particulares que nos hacen mirar con desconfianza estos días en los que debemos festejar y estar alegres. Se trata de pensar a las que por diversas razones el Día de la Madre les produce un intenso dolor, dado que se les hace presente la ausencia materna, ausencia que puede ser a que sus madres ya murieron o porque nunca las conocieron…………” si nuestra madre biológica no está o nuestro hijo nunca llegó, también podemos decir gracias y celebrar. Asi aquellos que no tienen su madre o un hijo biológico, tendrían que evocar a aquella persona con quien vivieron una íntima relación de cuidado y aceptación y bastará para agradecer por ello.

En lo personal, nuestra madre ya partió hace más de 30 años, pero hoy ,ella está siempre presente en nuestro recuerdo y continuará así hasta los últimos días de nuestra propia vida.

Hoy, solo musito…..gracias mamá por el tiempo que estuviste con nosotros y por lo tanto que nos diste……

FELIZ DIA A TODAS LAS MADRES DEL MUNDO.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista