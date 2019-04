Opinión 24-04-2019

Día de la Tierra, todos los días

Esta semana se conmemora En el Día Internacional de la Tierra, instaurado por la ONU para crear conciencia y promover la armonía con la Naturaleza.



Y es que somos uno solo; Personas, ciudad, bosques, selva, planeta. Uno no vive sin el otro y no en vano en algunas culturas se habla de la “Madre Tierra”, esa que nos acoge, nos cuida y nos nutre, nos brinda sostén y soporte.



Pero a veces, estos “hijos” no son todo lo considerados que deberían ser, y esto nos lleva a una Tierra sobreexplotada, agotada, tratando de ser cuidada pero cuya defensa a veces es cuestionada.



Y la Tierra, como buena Madre, sigue ahí…nutriendo, acogiendo, sosteniendo.



A veces nos preguntan: ¿Por qué tanto cuidado con lo ambiental? ¿Por qué tanta medición de carbono, tanto esfuerzo en cuidar la Amazonía, tanto cuidado por los animales, tanto material reciclado o alcohol orgánico? Muchas veces nos preguntan incluso si es rentable o no…



La Madre Tierra en cambio, no nos pregunta si le es rentable o no cuidarnos, y la Amazonía no nos pregunta si “le es rentable o no” entregarnos oxígeno y biodiversidad.



En Natura, nos preguntamos qué puede hacer una marca de belleza por el mundo, y buscamos para eso aportar desde la generación de impacto positivo. Desde acciones como cambiar las boletas papel por una digital, medir y gestionar impactos ambientales, y entregar a los consumidores alternativas para tomar elecciones conscientes, buscando movilizar a las personas para generar todos juntos, un mundo más bonito.



Todos somos agentes de cambio, y es por eso que vemos como cada vez más personas, aceptan esta invitación, buscan el consumo consciente y contagiar a otros en esta vía.



Y tú, qué puedes hacer #porunmundomasbonito? Nosotros, por nuestra parte, honrar a la tierra en su día, pero, además, todos los días.





(Lucía Martínez

Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad Natura)