Día del Internet Seguro: CHILE ES UNO DE LOS PAÍSES QUE MÁS MEJORÓ SU COMPORTAMIENTO EN INTERNET DURANTE LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL



• Sin embargo, el 17% de los chilenos afirmaron ser objeto de bullying, mientras que 4 de cada 10 señalaron haber estado involucrados en un incidente de este tipo.

• El 25% reconoció haber sido víctima de discursos de odio, un aumento de un 9% con respecto a 2017, mientras que el 19% fue blanco de algún tipo de discriminación.

• La exposición a los riesgos en línea se redujo a 67% a nivel global, tres puntos porcentuales menos con respecto al año pasado.

Santiago de Chile, 09 de febrero de 2021 – Hoy es el Día de Internet Seguro y Microsoft presenta los datos del Índice de Civismo Digital en Chile*. El estudio forma parte del compromiso que la empresa tiene en promover un uso seguro y responsable de la tecnología. Durante el estudio se hicieron preguntas vinculadas a qué riesgos experimentaron las personas; con qué frecuencia; qué medidas tomaron, etc. También se midió la exposición a amenazas como: contacto no deseado; engaños/fraudes/estafas online; sexting no deseado y trolling.

“Microsoft está profundamente comprometida con la seguridad en línea. Colaboramos con diferentes actores de la industria, gobiernos, entidades de educación y consumidores para desarrollar soluciones y promover políticas públicas efectivas que ayuden a proteger a las personas en línea. El objetivo de esta encuesta es generar conciencia sobre los riesgos que como usuarios enfrentamos en Internet, y al mismo tiempo promover herramientas que nos permitan convivir en un ambiente digital seguro. La idea es que las personas puedan protegerse y mejorar sus prácticas online. Queremos compartir lo que estamos aprendiendo para que como sociedad comprendamos que las acciones de empatía, respeto y colaboración tienen un impacto positivo y preventivo frente a conductas riesgosas en el mundo virtual”, dijo Jimena Mora, directora regional de propiedad Intelectual y seguridad digital en Microsoft.

La civilidad digital mejoró tras la pandemia

Según los resultados, durante 2020 la exposición a los riesgos en línea se redujo tres puntos a nivel global, es decir, alcanzó un 67% contra el 70% del año pasado.

En línea con las tendencias globales, Chile alcanzó un Índice de 67 puntos, es decir que la civilidad online en el país mejoró 8 puntos respecto al año pasado, siendo uno de los países con mayores mejoras en todo el mundo. El 63% de los adolescentes encuestados en el país considera que la civilidad mejoró, mientras que el 71% de los adultos piensa lo mismo. Esto da cuenta que este año las conductas online mejoraron y que los adolescentes tienen una experiencia en internet más civilizada que las generaciones mayores.

Cuando se les preguntó a las personas cómo calificarían la civilidad en línea el 26% dijo que era “buena”, el 50% que era “neutral” y el 24% la definió como “mala”. Los hábitos online mejoraron en 2020, de hecho el 56% de los chilenos dijo que realizó al menos una acción de las que se recomiendan para tener prácticas digitales más seguras y respetuosas: 1) actuar con empatía y respeto en todas las interacciones; 2) respetar las diferencias y evitar ataques personales; 3) Hacer una pausa y pensar antes de responderle a alguien con quien no se está de acuerdo y 4) defenderse a uno mismo y a los demás en caso de ser víctimas de acoso. Sobre estas cuatro, las dos más elegidas en el país fueron: hacer una pausa antes de responder a una persona con la que no estaban de acuerdo y tratar al otro con respeto.

En términos de civismo digital, lo que más esperan las personas para la próxima década es: más respeto (70%), más seguridad (51%), más empatía (47%), más libertad (32%) y más inclusión (30%). El 68% espera que sean los medios de comunicación los actores que más ayuden a mejorar la civilidad digital. El 52% considera que estas mejores prácticas deben ser promovidas por las empresas dueñas de las redes sociales, el 48% por las instituciones educativas, el 35% por las empresas de tecnología. Y el 33% por el gobierno.

Los riesgos más comunes, en sus máximos históricos

El dato preocupante es que los riesgos más comunes están en sus máximos históricos. El 37% de las personas afirmó que fue víctima de algún tipo de engaño, estafa o fraude en internet (este porcentaje se incrementó un 5% desde 2017); el 25% recibió discursos de odio (9% más que desde 2017) y el 19% fue blanco de algún tipo de discriminación (7% más que en 2017). El 40% de las fuentes de los riesgos provienen de extraños y el 60% de personas conocidas. El 12% afirmó haber vivido alguno de estos riesgos la última semana.

Los resultados de la pandemia

El 27% de las personas considera que las conductas online mejoraron durante la pandemia, esto se debe a que durante 2020 las personas trabajaron más conectadas ayudándose entre sí, lo que generó un mayor sentido de comunidad. Sin embargo, el 34% consideró que la civilidad en línea durante la pandemia fue peor, esto se debió principalmente al aumento de difusión de información falsa y engañosa.

4 de cada 10 estuvo involucrado en un incidente de bullying

El 38% de las personas se vio involucrada en incidentes de bullying (esto significa que o hicieron o recibieron bullying) y el 17% dijo haber sido víctima de este tipo de acoso. Las tres principales medidas que toman ante esta situación fueron: bloquear al agresor; hablar con un amigo y avisar a un adulto.

Los Millennials, la Generación X y Generación Z fueron quienes más acoso sufrieron. El 37% de los Millennials, el 39% de la generación X y el 40% de la Generación Z manifestó haber recibido bullying, mientras que solo el 27% de los Baby Boomers afirmó ser víctima d acoso.

Otro dato que llama la atención es que el 10% de los adultos dijo haber sufrido algún tipo de acoso mientras trabajaban de forma remota.



* El índice se basa en una encuesta realizada para medir las actitudes y percepciones de los adolescentes (de 13 a 17 años) y adultos (de 18 a 74 años) en 32 países sobre el estado de la civilidad digital en la actualidad. Cuanto menor sea la lectura del índice (en una escala de cero a 100), menor será la exposición al riesgo de los encuestados y mayor el nivel percibido de cortesía en línea entre las personas en ese país.

