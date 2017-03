Editorial 24-03-2017

Día del Locutor

En condiciones de cumplir su trámite de promulgación quedó el proyecto que declara el 14 de abril como Día Nacional del Locutor. Esto luego que la Sala respaldara por la iniciativa por unanimidad.



El texto se originó en una moción de la Cámara de Diputados y tiene por objeto otorgar un reconocimiento a miles de hombres y mujeres que, con sus voces unen a nuestro país, y rendir un homenaje póstumo al destacado locutor Petronio Romo, fallecido el 14 de abril de 2010.



Sin duda, una buena iniciativa que esperamos sea resaltada también en la Región del Maule, valorando este trabajo no exento de dificultades, especialmente en provincias.



Sería una buena posibilidad para homenajear a figuras de la Radio que están plenamente vigentes, como es el caso de la locutora Carmen Yáñez, en el caso de Linares.



También para recordar a locutores que ya no están pero que dejaron un entrañable recuerdo entre sus auditores.



Ojalá que el próximo 14 de abril no sea una fecha que pase desapercibida, especialmente en las provincias del Maule Sur, para así valorar el trabajo de los locutores que han contribuido a escribir la historia de la radiodifusión en esta zona.