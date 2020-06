Social 05-06-2020

Día del Medio Ambiente Energía renovable: cada vez son más los hogares chilenos con paneles solares

El interés por esta tecnología ha crecido en 3 décadas.



Se ha llegado a otra conmemoración del día Mundial del Medio Ambiente y, con ello, se abre una nueva oportunidad para tomar acciones concretas que permitan sumarnos a esta causa, adquiriendo hábitos y soluciones más sostenibles, sobre todo en lo que a eficiencia energética se refiere.

Tanto la sociedad civil como las políticas públicas están cada vez más alineadas con la idea de contribuir al cuidado del planeta y los ecosistemas. Un ejemplo, es que a inicios de este año se aprobó en Chile la Ley de Eficiencia Energética, a partir de la cual toda nueva edificación tendrá que someterse a la Calificación Energética de Viviendas (CEV).

Un impulso no menor, si se toma en cuenta que las viviendas y edificios consumen en la actualidad casi un 15% de la energía total del país, fundamentalmente por concepto de calefacción debido la poca capacidad de aislación térmica de las viviendas, entre otros factores.

Pero más allá de las medidas macro ¿cuáles son las principales adaptaciones que podemos hacer en nuestro hogar para sumarnos a estos hábitos sostenibles? Para habitissimo, la plataforma que reúne profesionales y maestros para la mejoras en el hogar, una manera de hacer más sustentable nuestro hogar es instalar paneles solares fotovoltaicos. Si bien la inversión inicial puede ser alta, el valor se termina amortizando en el mediano plazo. Dependiendo del consumo de cada vivienda y la energía que se genere, ayuda a bajar la cuenta de la luz gracias a la ley de Net Metering o Generación Distribuida, que premia la reinyección de energía al sistema.

Juan Carlos Farías, experto habitissimo y dueños de Solar 3, con más de 35 años en el rubro de los paneles solares, comenta que “al principio instalábamos alrededor de uno al mes y hoy son más de 2.000 por año, básicamente porque el principal objetivo es contribuir al cuidado del medio ambiente, pero también reducir los costos eléctricos”. Esto porque, según el profesional “independientemente del tamaño de la casa, la cuenta de luz a final de mes se reduce a $1.000”.

El costo de instalación depende del tipo de panel solar que se instale, pues existen modelos para proveer agua caliente y otros para generar energía eléctrica. “En el primer caso, un equipo puede costar unos $800.000 y las personas recuperan la inversión al cabo de dos años. En la segunda opción, un panel puede alcanzar los $3.000.000, costo que se recupera en 5 años”, afirma Farías.

Y si de acciones inmediatas se trata, la más sencilla tiene relación con eliminar el “consumo fantasma”. ¿Cómo? desconectando los aparatos eléctricos sin uso. Computadores, tablets, electrodomésticos enchufados de manera permanente provocan un aumento del consumo eléctrico, incluso en modo reposo, representando un 5% del consumo promedio e impactando directamente sobre la boleta de luz de fin de mes, el gas y el medio ambiente.

Lo prioritario entonces es desenchufar cargadores y electrodomésticos sin uso. También apagar los televisores o computadores en vez de dejarlos en modo standby.

Finalmente, otra opción para ahorrar energía sin que éstas supongan un gran desembolso de dinero, es cambiar la iluminación interior a LED. Esta es mucho más eficiente y duradera, además de proporcionarnos un ahorro de hasta un 90% respecto a las ampolletas halógenas. Además, no contienen mercurio ni plomo, no producen radiaciones ultravioletas, emiten menos CO2 al consumir menos energía y sus componentes son reciclables.