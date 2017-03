Opinión 24-03-2017

Día del Niño por Nacer

Es necesario volver a reconocer el valor inviolable de toda vida humana. Cada nueva vida nos permite redescubrir la dimensión gratuita del amor, el llamado a ser parte de la obra creadora de Dios, y sentirnos responsables de la fragilidad del que está por nacer, que necesita de nuestra acogida y de nuestra protección. Así lo recuerda el Papa Francisco cuando nos invita a comprender que “cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, y en el momento en que es concebido se cumple el sueño eterno del Creador” (Amoris Laetita, n° 168).

En la actualidad los innumerables avances de la ciencia permiten comprender mejor el misterio de la vida y no deja de sorprendernos con nueva información sobre el niño en gestación. Por tanto, no debemos dejar de lado la certeza que desde la fecundación se inicia una nueva vida humana, diferente a la de los padres, que gradualmente se va desarrollando y va adquiriendo mayor autonomía; aun cuando el niño o niña se encuentra dependiente de la madre durante el embarazo, es otro ser, y en su individualidad debe ser respetado y valorado.

Especialmente hoy, resulta inspirador mirar la figura de María, nuestra buena madre. En la sencillez de Nazareth dijo Sí a la maternidad; en un contexto culturalmente adverso vivió su embarazo y dio a luz en circunstancias complejas, en medio de la pobreza, viviendo el rechazo y la poca solidaridad de su entorno. Hoy su ejemplo nos motiva a comprender que la nueva vida que se gesta es un fin en sí mismo y es un don de Dios que estamos llamados a custodiar y proteger.

Desde nuestra fe, somos animados a defender a los débiles, a cuidar con predilección a los que no tienen voz, a los más indefensos e inocentes, con la convicción que cada ser humano es sagrado e inviolable independiente de su situación y de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Nuestro Dios es un Dios de la vida, que mira con ternura a cada uno de sus hijos, más allá de toda apariencia, en todo tiempo y lugar, aún antes de nacer, tal como lo proclama el salmista “Tú me has tejido en el vientre de mi madre…” (Salmo 139, 13).



(Mónica Hernández del Campo,

Directora de Escuela Pedagogía en Religión y Filosofía

Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas

Universidad Católica del Maule)