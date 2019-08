Opinión 04-08-2019

Día del Niño: Una conmemoración para todos los días

Se acerca una nueva celebración del Día del Niño, que este año se conmemora el domingo 11 de agosto. Una fecha que habitualmente ha sido subrayada para homenajear y regalarle algo a nuestros hijos e hijas.



Hay que recordar que el verdadero sentido de este día es relevar los avances que en materia de derechos se han conseguido en favor de la infancia, simbolizado en el hito más importante logrado en 1989, a través de la convención de derechos del niño, ratificada en Chile un año más tarde. La no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afectan son su principios rectores.



En ese sentido y tal como lo ha señalado Unicef, es particularmente necesario poner el énfasis y llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, aquellos que, por ejemplo, se ven enfrentados a una dura enfermedad que requiere hospitalización.



En esos casos, cobra especial relevancia velar porque esta situación no les genere un problema de doble dimensión, sumando a la recuperación de su patología la separación de su familia y de su hogar. No se debe dejar de tener en cuenta de que sus padres deben estar siempre presentes para darles la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos, creciendo en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.



Esos principios son los que, desde hace 20 años en Chile han motivado a la Fundación para la Infancia Ronald McDonald para crear salas especiales al interior de los hospitales con el objetivo dar un “un hogar fuera del hogar” a aquellos niños que, junto a sus familiares, se trasladan lejos de su residencia habitual para recibir tratamiento médico de larga duración.



El fin último de la Fundación es crear las condiciones para que las familias que tienen a uno de sus miembros enfermos tengan el calor y el apoyo de un hogar, porque para un niño hospitalizado, tener a sus padres, hermanos, abuelos y otros familiares cerca es una parte importante de su recuperación. Una tarea que requiere regalarle amor a los niños y niñas todos los días.





(Rosario Lavandero, directora ejecutiva de la Fundación Ronald McDonald)