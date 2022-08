Opinión 04-08-2022

“Día del Niño”: Una fecha clave para el futuro del comercio y el transporte logístico



Claudio Paredes, Country Manager de Quick Chile.





El "Día del Niño" es la 5ta fecha comercial más importante del año, incidiendo directamente en los resultados del retail y la industria de la logística. Esto se debe a que agosto representa el 10% de las ventas totales del año, por lo tanto, esta instancia es considerada como un momento crítico para el impulso del comercio de cara al último cuatrimestre del 2022.

Este año en particular no se observa un incremento en las ventas como el registrado en 2021, donde a raíz de los retiros de 10% hubo una alta liquidez en las billeteras de los chilenos. No obstante, y pesar de la devaluación del peso debido al alza del dólar y la inflación, los resultados del primer trimestre de 2022 hacen pensar que al menos se registrarán ventas similares a las del año pasado.

Este optimismo se debe principalmente al incremento del comercio vinculado a la industria de los juguetes, el que se espera destaque debido a la ostensible baja registrada en la venta de artículos electrónicos durante el último tiempo y al aumento del comercio presencial gracias a la flexibilización de restricciones en los aforos.

El “Día del Niño”, y lo que ocurra durante los próximos días, será, sin duda, una señal del comportamiento de los consumidores en próximas fechas comerciales como Fiestas Patrias, Black Friday de octubre y por supuesto Navidad, el periodo del año más relevante para el comercio y el mundo del transporte logístico.

Las empresas del rubro esperamos que la señal dejada por este evento comercial sea positiva y que aumente la demanda por nuestros servicios. Por esta razón, debemos estar preparados y seguir implementando nuevas soluciones que permitan cumplir con la alta exigencia que se nos demanda.