Editorial 18-06-2017

Día del Padre.-

Hoy, 18 de junio, se celebra el Día del Padre. El origen de la conmemoración proviene de Estados Unidos, cuando en 1909 durante un «Día de la madre», a Sonora Smart Dodd se le ocurrió la idea de conmemorar a su padre, quien fue un veterano de la guerra civil de este país.

William Jackson Smart, fue un sargento de la Union’s First Arkansas Light Artillery que participó en la Guerra Civil de Estados Unidos. Quedó viudo cuando su esposa Ellen Victoria Cheek Smart dio a luz a su sexto, haciendo que él se hiciera cargo de todos sus hermanos, en una granja en Creston, Washington.

Fue así como la insistencia de Sonora llegó a otras ciudades que apoyaron la iniciativa, y en 1924 el Presidente Clavin Coolidge lo decretó como oficial.

Sin embargo, no estaba proclamado, a pesar de que la ciudadanía popularizó la celebración. Hasta que en 1966 el Presidente Lyndon Johnson promulgó el día oficial para cada tercer domingo de junio. En Chile, en 1976, se comenzó a tomar razón de celebrar este día a todos los hombres padres de una familia, ya sean biológicos o no. Por decreto supremo del Ministerio del Interior se determinó que el día oficial en Chile fuese el 19 de junio, aunque casi siempre deba desplazarse al domingo más cercano a ese día. En el caso de este año, corresponde la celebración del Día del Padre, precisamente este domingo, 18 de junio.