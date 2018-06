Opinión 17-06-2018

Día del Padre: importancia de la figura paterna

En este día las familias se reúnen alrededor de los padres, abuelos, padrastros o cuidadores, para llevarles un rico desayuno o entregarle algún regalito. Aquí aflora la creatividad con las infaltables manualidades de los hijos(as), preparados con muchos días de anticipación con mucho cariño y esmero, y muchas expectativas.

Con todo esto se honra y reconoce la labor de la paternidad y la influencia de ellos en la vida de sus hijos(as), para recordarles a los padres cuánto les queremos, darles las gracias por su amor y su entrega.

Hoy en día se puede reconocer que los padres se involucran mucho más con sus hijos e hijas, en la educación y en el cuidado, en la crianza, y en las tareas con sus parejas; padres que se han dado la "oportunidad" de hacerlo. Lo que da sus frutos inmediatos, el papel del padre favorece por ejemplo áreas de la educación infantil y el desarrollo afectivo y emocional de los bebés y niños(as). Por esta razón es tan importante mantener y reforzar el vínculo y la relación de respeto desde pequeños, no esperar a que sean grandes y “entiendan”.

El día puede ser la ocasión perfecta para fortalecer la relación con sus hijos(as) y hacer algo especial, único y diferente; que les reporte alegría y felicidad. Ocasión para buscar otros intereses en común y/o cultivar los ya existentes.

Uno de los puntos claves en la relación padre-hijo(a) es el desarrollo de la personalidad de estos, permite el enriquecimiento en las relaciones con el resto en el futuro, también es el generador de herramientas para enfrentar y resolver los problemas, en general es un modelo para generar su propia identidad.

Frente a hijos y a las hijas

La relación del padre con el hijo aporta considerablemente en su identidad masculina, ya que lo ve como su Modelo de Referencia, con ello va definiendo, por ejemplo: su forma de ser, como va a actuar, definirá sus intereses, la manera de ver el mundo, y su identidad sexual.

La relación del padre con la hija aporta también el modelo de lo masculino, lo suficiente y necesario para utilizar algunos de esos aspectos que son útiles para ella en su actuar, por ejemplo, para establecer límites en la relación con otros(as), dándose a respetar con los demás, siendo clara en lo que quiere con los otros(as), siendo firme en su postura. Además, no debemos restar importancia a la relación que los hijos observan de sus padres como patrón de referencia en su futura relación de pareja.

Tengamos presente qué en la edad preescolar y escolar temprana, la imagen del padre es idealizada, es su superhéroe, engrandecida ante los ojos de los hijos(as), es visto como la persona perfecta, quieren ser como él, lo ven capaz de hacer todo, infalible, el mejor de todos los padres del mundo.

Por ello es vital que la presencia en lo cotidiano, se dé en forma armónica, para un mejor conocimiento de lo que es ser un padre y que las interacciones sean reales y honestas, y de esta forma facilitar el proceso en los hijos(as) de ir descubriendo que su padre que no es ideal, que se equivoca, que comete errores, permitiéndole al niño(a) construir a la formación de su persona.



(Dra. Sandra Castro Berna, académica de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad Católica del Maule)