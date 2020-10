Crónica 16-10-2020

Día del Profesor: académicos UTalca destacan la innovación en la labor docente en tiempos de pandemia



Además de la adaptación a una nueva forma de enseñanza-aprendizaje virtual, la creatividad y la entrega que realizan los docentes han sido fundamentales durante este año.



Con la llegada del COVID-19 los cambios en distintos ámbitos de la vida han sido constantes. Uno de ellos se ha visto reflejado en la educación, que ha tenido que adaptarse a una nueva forma de enseñanza- aprendizaje digital, lo que ha significado todo un desafío para un importante número de maestros.



En el contexto de la celebración del Día del Profesor, académicos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca analizaron el escenario actual. “El fenómeno pedagógico ha sido desafiado por las circunstancias que ha impuesto esta pandemia, ha implicado una resignificación de la labor docente, es decir cómo puedo seguir impactando los aprendizajes de mis estudiantes utilizando un entorno que probablemente para muchos docentes les era poco familiar, una sala de zoom, de algunas de estas plataformas virtuales”, aseguró Mauricio Véliz, director de la Escuela de Pedagogías en Inglés de la casa de estudios maulina.



Este estilo pedagógico no ha estado exento de dificultades y aspectos a mejorar, no obstante, los profesores han podido enfrentarse de la mejor forma posible haciendo uso de herramientas que van de la mano con la innovación. “Muchos de los profesores han tenido que pasar por ensayo y error por ser investigadores de su propia práctica, ser muy reflexivos respecto de qué es lo que funciona y que no. Seguramente han tenido que repensar las experiencias de aprendizaje que diseñan puesto que se entregan y se despliegan en un ambiente distinto. Hay muchos aprendizajes que requieren kinestesia, movimiento”, agregó Véliz.



En este sentido, la creatividad y la capacidad de adaptarse a esta nueva forma de enseñanza ha sido fundamental y los académicos han buscado distintas estrategias considerando la tecnología. “Ha sido una sorpresa encontrarnos en esta nueva realidad que nos ha enseñado como académicos a innovar en la docencia, no solo innovar de parte de los profesores que dictan sus clases, también los estudiantes y ese ha sido un gran desafío que en el caso de la Escuela de Ciencias, donde tenemos muchos módulos con laboratorio. Tuvimos que innovar en ese sentido con simulaciones, usar laboratorios demostrativos, por ejemplo”, dijo Carlos Becerra, director de la Escuela de Pedagogías en Ciencias Naturales y Exactas.



Becerra comentó algunos detalles del trabajo que se ha realizado en forma digital. “La Escuela de Ciencias se arriesgó a innovar y con el apoyo de los colegios que son nuestros socios que aceptaron esta innovación se pudieron hacer las prácticas en forma virtual, con clases virtuales con cápsulas que se subían a Google, YouTube, etc. Y según las evaluaciones que tenemos de los colegios donde nuestros estudiantes hicieron la práctica, fue un éxito”, comentó.



El profesor también mencionó la presencialidad al decir que “la enseñanza virtual es un aspecto elemental que se debe incorporar cada vez más a la docencia, pero hay un aspecto que queda débil en el aprendizaje. Es importante el contacto humano”, aseguró.