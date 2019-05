Opinión 16-05-2019

Día del reciclaje: “R” de Respeto

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional del Reciclaje, donde el principal llamado es incentivar esta importante acción. Y es que, la generación de residuos es producto de las decisiones de consumo que todos los ciudadanos realizamos. Por eso la pregunta clave este día es: ¿cómo auto gestionas tus residuos?



El próximo 2 y 13 de diciembre, Chile será el país anfitrión de la vigesimoquinta Conferencia de las Partes (COP25) de Naciones Unidas para el cambio climático. Son 197 países lo que darán cita en la Región Metropolitana, en donde se contabilizan 79 vertederos ilegales de residuos sólidos y más de 600 micro basurales, considerados verdaderas amenazas para la salud. ¿Está preparado Chile para ser la sede de la cumbre de cambio climático más importante del mundo?



Según el Banco Mundial y su informe de 2018 “Los Desechos 2.0”, Chile es el segundo país de América Latina que más basura genera. Tenemos un promedio per cápita de 1, 15 kilos al día. Y al mismo tiempo, somos el primer país de la región que eliminó la bolsa plástica del comercio: ¿Es una solución al problema? ¿Son suficientes las acciones que estamos haciendo como país? Esto solo me hace pensar en una conclusión: somos la única especie de la tierra, que cada día destruye más su hogar.



En el último tiempo, mucho se ha hablado del reciclaje y como avanzar en este tema a nivel país. Sin embargo, pocas veces se ponen sobre la mesa las otras etapas previas, de una positiva gestión de residuos: rechazar, sí, rechazar varios de nuestros veloces hábitos de consumo, reducir y reutilizar.



¿Qué importancia tienen? Mucha, ya que son acciones previas para lograr una “gestión responsable” de los residuos que generamos. ¿Cómo lograrlo? Lo primero, es tomar la decisión concreta de reducir y reutilizar. Luego de eso, realizar acciones de consumo consciente, como preferir productos con envases que incorporen variables de ecodiseño, como material reciclado o plástico Verde. También es importante elegir los que incorporan las opciones reutilizables a través del uso de repuestos y finalmente, separar en origen aquellos que sean reciclables de los que no y entregarlos al programa de recolección de reciclables que tenga disponible.



A nivel de empresas, ya es tiempo de tomar acciones concretas y aportar desde la generación de impacto positivo. Mucho se ha hablado ya de la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor, la cual presenta un positivo desafío a nivel país. Pero, además, es importante entregar al consumidor final alternativas de consumo consciente, opciones para reducir y reutilizar, antes incluso que de reciclar.



En Natura se inició este camino a inicios de los años 80, desarrollando repuestos que implican tener hasta un 80% menos de material de envase (reducir) y usando el contenido para rellenar el envase original (reutilizar). Esto permite que la vida útil de un envase sea más larga, focalizando el esfuerzo corporativo en lo esencial: El contenido del producto y la experiencia que su uso conlleva, entendiendo que hoy parte de la acción de compra de un producto, premia la conciencia corporativa sobre el medio ambiente.



El mundo avanza de manera vertiginosa, pero gracias a la conmemoración de este día, tenemos la posibilidad de meditar y recordar la importancia ciudadana y corporativa que tiene la gestión de residuos y las tres grandes “Erres”. Donde sin lugar a dudas, la “R” más importante de todas es la “R” de respeto por nuestra Madre Tierra.







(Lucía Martínez

Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad Natura)